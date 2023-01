El actor británico Anthony Hopkins ha querido celebrar con todos sus seguidores de Instagram que lleva 47 años sobrio y ha aprovechado la ocasión para enviar un mensaje de aliento a los que luchan contra este problema.

Con un vídeo en el que también ha querido felicitar el año nuevo, Hopkins ha confesado que hace 47 años se encontraba en una "situación desesperada" hasta que se dio cuenta de que algo no iba bien en él y reconoció que era alcohólico. Una adicción que, asegura, pudo costarle la vida.

"No soy un experto en drogas. No soy un experto en nada. No sé nada, excepto que he encontrado una vida en la que nadie me intimida", cuenta en el vídeo el oscarizado actor. Así, tiene unas palabras de ánimo para quienes puedan encontrarse en una situación parecida a la que él vivió: "Soy un alcohólico en proceso de recuperación. (...) Sé que hay personas que luchan en este tiempo de la cancelación, de odio y de falta de compromiso, con niños que son acosados. Y yo les respondo: sed amables con vosotros mismos. Sed amables. Manteneos fuera del círculo de la toxicidad con las personas si te ofenden. Vive tu vida. Siéntete orgulloso de tu vida".

El actor, de 85 años, cuenta que con su mensaje trata de ser útil a aquellas personas que están luchando contra esa adicción, como él lo hizo hace décadas. También ha alentado a cualquiera que esté luchando contra este problema a hablar con alguien a quien respete y quiera para que le ayude a superarlo.