La cantante irlandesa Sinead O'Connor ha fallecido este miércoles a los 56 años, según ha adelantado el portal 'Irish Times'. La artista (Dublín, 1966) alcanzó la fama con la publicación del disco 'I Do Not Want What I Haven't Got', editado en 1990.

En este álbum se incluyó el tema más famoso de la artista, la canción 'Nothing Compares 2 U', compuesta por Prince, con la que la irlandesa consiguió varias nominaciones para los premios Grammy. En su extensa trayectoria profesional llegó a publicar hasta diez álbumes.

Nacida en Dublín en 1966, la cantante y compositora irlandesa dio sus primeros pasos en el mundo de la música en el grupo 'Tom Tom Macute' hacia 1985 y, tras una breve estancia en dicha banda, decidió marcharse a Londres, donde conoció a los miembros de 'U2' y 'The Edge' y colaboró en la composición de la banda sonora de la película 'Captive'.

En 1987 grabó su primer álbum para la discográfica Chrysalis, 'The Lion And The Cobra', que consiguió una nominación para los premios Grammy. Tras su gran éxito a principios de década de los 90, lanzó en 1992 su tercer álbum, 'Am I Not Your Girl?', una colección de versiones de jazz que, no obstante, no consiguió el éxito esperado. Puso también voz a la banda sonora de la película 'En el nombre del padre', en colaboración con Bono de U2.

En un comunicado, la familia de la artista ha confirmado la noticia. "Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil", han señalado.

Marcada por sus enfermedades y el suicidio de su hijo

La cantante tuvo una vida muy dura, marcada por sus enfermedades y por el suicidio de uno de sus cuatro hijos de 17 años. En 2017, la propia compositora irlandesa informó que le habían diagnosticado trastorno bipolar, y explicó cómo ha luchado contra la depresión y el estrés postraumático durante años. La artista dijo en un video conmovedor que tenía "tendencias suicidas" y quería que todo el mundo supiese lo que estaba viviendo: "Estoy luchando como todos los millones de personas" contra una enfermedad mental.

Casi siete años después de ese video, su hijo de 17 años fue hallado muerto después de que se hubiese denunciado su desaparición. El joven había desaparecido después de marcharse de un centro médico donde se encontraba bajo vigilancia por riesgo de suicidio. "Mi hijo bello, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, la luz de mi vida, decidió terminar su angustia terrenal hoy y ahora está con Dios", escribió la cantante en un conmovedor mensaje.