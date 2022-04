Del 10 al 17 de abril se celebra la Semana Santa en España, una de las fiestas más populares del país. Después de que la Semana Santa de Sevilla fuera declarada de Interés Turístico Internacional debido a su despliegue de religiosidad, emoción y arte, la capital andaluza se ha convertido en uno de los lugares más visitados en está época. Tras dos años consecutivos sin procesiones a causa de la pandemia, la Semana Santa de Sevilla recupera los tradicionales desfiles y vuelve llena de ilusión.

El acto del Cabildo de Toma de Horas que se realiza en la catedral aprueba el horario de salida de las procesiones en Sevilla. Este año se han realizado varios cambios en el horario y el recorrido que llevará a cabo cada hermandad a lo largo de las fiestas, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección.

Pero además de los desfiles típicos de Semana Santa, la ciudad también cuenta con un sinfín de lugares que visitar, por lo que si has elegido Sevilla para disfrutar de las vacaciones y todavía no tienes muy claro qué ver, dónde comer y dormir, laSexta te propone una serie de opciones para que aproveches estos días al máximo y no te pierdas nada.

Procesiones Sevilla 2022

Después de dos años sin procesiones y con una Semana Santa llena de restricciones de movilidad debido a la pandemia, todo indica que este año podremos vivir la celebración y disfrutar de las procesiones con toda su esencia. Esta tradición centenaria es una de las celebraciones más populares de nuestro país y está declarada programa de interés turístico en muchas ciudades españolas, por ejemplo en Sevilla.

El pasado 8 de abril, durante el Viernes de Dolores, comenzaron las primeras procesiones en Sevilla y los desfiles se llevarán a cabo hasta el último día, el Domingo de Resurrección.

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla ha publicado el itinerario y el horario oficial de las procesiones que desfilan en la Semana Santa de Sevilla 2022 en su página web. A continuación, puedes consultar el recorrido y horario publicado para cada día:

Qué ver en Sevilla

La capital andaluza cuenta con lugares increíbles que visitar. Si lo has elegido como destino para esta Semana Santa no puedes perderte estos puntos y espacios de la ciudad.

Real Alcázar de Sevilla

El conjunto del Real Alcázar de Sevilla tiene su origen en la evolución que la antigua Hispalis romana, la Spali de tiempo de los godos, experimentó durante la Alta Edad Media, cuando la ciudad pasó a denominarse Ixbilia. Así lo cuenta Enrique Valdivieso en la página web del Real Alcázar.

Es uno de los palacios en uso más antiguos del mundo. Un edificio que ha vivido desde finales del siglo XI y que "desde sus muros ha contemplado la influencia de las distintas culturas que han pasado por Sevilla", según el portal oficial.

Si quieres transportarte a otra época y conocer uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad puedes consultar el horario y hacerte con las entradas a través de internet en la página oficial. La entrada general tiene un precio de 13,50 euros.

Catedral de Sevilla

En Semana Santa se llevan a cabo diferentes actos en la Catedral de Sevilla. Este monumento fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987 por la UNESCO, según confirma la web oficial de la catedral.

El Cabildo de la Catedral informa en la web su decisión de reabrir a la visita cultural, pero siguen en vigor las limitaciones de aforo y las respectivas medidas de seguridad para luchar contra el coronavirus.

De lunes a sábado el horario de apertura es de 10:45 a 18:00 horas. El domingo la jornada se limita de 14:30 a 19:00 horas. La entrada general tiene un coste de 11 euros si se realiza la compra a través de internet y de 12 euros en taquilla.

Plaza de España de Sevilla

La Plaza de España es uno de los lugares que no te puedes perder si visitas la ciudad. Fue diseñada por el arquitecto sevillano Aníbal González como espacio emblemático de la Exposición Iberoamericana de 1929, tal y como confirma la web turística oficial de la ciudad. Tiene una superficie de 50.000 metros cuadrados y cuenta con un canal de 515 metros de longitud que se puede recorrer en barca.

Dónde comer y dormir en Sevilla

En los diferentes restaurantes de la zona podrás encontrar una gran variedad de platos, ya que la ciudad dispone de la cocina más tradicional, pero también de la más moderna.

Podrás poner a prueba tu paladar con los diversos platos típicos de la localidad. Entre estos platos tradicionales, cabe destacar el bacalao con salsa de tomate y los soldaditos de Pavía, los huevos a la flamenca y el cocido sevillano.

En la web de turismo oficial de la capital puedes encontrar un listado con los sitios más típicos de la zona en los que podrás degustar la cocina sevillana.

Pero, ¿dónde podemos tomar un descanso para recargar pilas y poder estar llenos de energía al día siguiente?

En Sevilla encontrarás una gran variedad de alojamientos: hoteles ‘boutique’, hoteles con encanto, alojamientos rurales, apartamentos turísticos, albergues, palacios barrocos, cortijos... Alojamiento de ciudad o de campo con encanto.

El portal oficial de la ciudad ofrece un listado con los diferentes tipos de alojamiento que puedes encontrar y asegura que en todos ellos sentirás el estilo de vida andaluz.