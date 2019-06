Sale a la luz una versión inédita de la canción 'Time' de Freddie Mercury

Una nueva canción de Freddie Mercury ha salido 'a la luz' después de cuatro décadas escondida; 'Time', grabada en 1986 en el estudio de Abbey Road en Londres, se ha presentado en una nueva versión inédita.

Tras dos años de trabajo del músico y compositor Dave Clark, que perteneció al circulo de amigos de Mercury, se ha publicado el 'clip' en el que el cantante, con un micrófono y un piano, interpreta la nueva versión titulada 'Time Waits For No One'.

Esta es una versión más simple de la canción que se grabó para el disco 'Time', del musical londinense. Se estrenó en el Dominion Theater de Londres en abril de 1986 y era una mezcla de ciencia ficción, música rock y efectos especiales y multimedia adelantados a su tiempo.

Para este album, Dave Clark guardó la canción 'In My Defence' para Freddie , la cual grabó en 1985 en los estudios de Londres. Sin embargo, cuando este le preguntó si había algo más, le ofreció la canción principal 'Time', de la que se ha creado ahora una nueva versión.

"Nos llevamos todos genial. Si había algo que no me gustaba lo decía y viceversa", explica Clark, "los dos queríamos lo mismo, hacer algo especial".

En la sesión se grabaron 48 pistas de voces de acompañamiento, dos cintas de 24 pistas unidas entre sí, y la versión final de 'Time', compuesta por 96 pistas.

Por otro lado, el videoclip se filmó en tres horas, con una sola toma y cuatro cámaras en el Dominion Theater.El metraje original filmado en 35mm fue directo al archivo. El metraje original filmado en 35mm fue directo al archivo.