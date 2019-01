Salen a la luz los últimos deseos de Freddie Mercury antes de morir

Uno de los planes del cantante era, según Dolezal, montar un nuevo grupo junto a Rod Stewart y Elton John. El director australiano cuenta que este grupo se iba a llamar 'Nose, Teeth & Hair'.

Las razones del nombre son evidentes. Rod Stewart tenía una nariz grande, Freddie Mercury sorprendía con su gran dentadura y Elton John tenía problemas con su cabello.

Dolezal también habló sobre las últimas palabras de Mercury, en las que pedía a su asistente que le pusiera los vídeos del cineasta. Eran los videoclips de 'I´m going slightly mad' y 'These are the days of our lives', de Queen. Cuenta que, aún estando muy enfermo, Mercury le decía "ponlo de nuevo, ponlo otra vez".

La última noche del cantante, Mercury quiso despedirse de sus amigos con una gran cena en su casa. Joe Fanelli, el cocinero y cuidador de Mercury preparó sopa de verduras, costillas de cerdo con salsa barbacoa y pastel de manzana. Mercury no probó bocado y murió al día siguiente, según se relata en el libro 'Muerte a la carta', escrito por Eric Frattini y el chef Andrés Madrigal.