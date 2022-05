La banda británica The Rolling Stones ofrece este miércoles el estadio Wanda Metropolitano (en Madrid) el único concierto de su gira en España, pero Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood ya llevan días visitando la capital.

Los integrantes del grupo aterrizaron en el aeropuerto Adolfo Suárez el pasado jueves, casi una semana antes del esperado evento, y desde entonces son pocos los detalles que han trascendido sobre las visitas que están haciendo en Madrid.

Se sabe, por ejemplo, que se alojan en el Hotel Rosewood Villa Magna, que acudieron a un espectáculo flamenco este lunes y también que han venido a España acompañados de sus seres queridos, lo que parece indicar que deben estar haciendo visitas turísticas por la ciudad.

A través de sus redes sociales, hasta ahora solo han hecho pública una visita muy especial: a la Fuente del Ángel Caído ubicada en el madrileño Parque de El Retiro. Esta estatua les ha llamado especialmente la atención por la relación que encuentran entre el Ángel Caído y una de sus canciones más famosas.

Por ello, el grupo británico ha compartido una instantánea de la fuente bajo el título "Sympathy for the devil in Madrid", haciendo referencia a su canción. "¡Los Stones están en la ciudad! Comienza la cuenta atrás para la actuación", han añadido, acompañando a la fotografía.

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha compartido a través de Twitter este momento: "Sus Satánicas Majestades llegan a Madrid. Como no podía ser de otra forma, se han fijado en El Ángel Caído. Esta obra de Ricardo Bellver cautiva a los visitantes en su pedestal del Retiro desde 1885", ha escrito Levy, también añadiendo una referencia a la mítica canción.

Una obra muy especial

Lo cierto es que esta obra que ha llamado la atención de los Rolling Stones es muy peculiar. La Fuente del Ángel Caído que se puede visitar en el Parque del Retiro de Madrid es una de las pocas obras del mundo en las que aparece Lucifer representado.

También podemos ver a Lucifer representando en Turín en el Monumento al Traforo de Frejus y en el Capitolio de la Habana, en la estatua del Ángel Rebelde.