Los Rolling Stones ratificaban anoche su leyenda ante los más de 53.000 asistentes que llenaron el Wanda Metropolitano de Madrid para asistir al arranque de su gira europea 'Sixty'. Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood cumplían así 60 años de carrera, poniendo en pie al auditorio con sus temas más míticos.

Un show que además coincidía con el 75 cumpleaños de Wood, el más joven del grupo, que iniciaba su primer tour europeo sin Charlie Watts, fallecido en agosto del año pasado y que precisamente este jueves habría cumplido los 81. "Lo echamos mucho de menos", subrayaba Jagger al inicio de la velada, tras una cascada de imágenes en recuerdo de su compañero.

Sus Satánicas Majestades volvían a pisar España por primera vez desde su concierto de 2017 en el Estadio Olímpico de Barcelona, con una fiesta que este miércoles abrieron Vargas Blues Band con John Byron Jagger, sobrino de Mick, y una aparición inesperada de Chris Jagger, a los que siguió la actuación de la banda barcelonesa Sidonie.

La euforia se desataba ya con la aparición de los Stones a ritmo de 'Street fighting man', mientras un incombustible Jagger vestido de rojo saludaba así a su entregado público: "¡Hola Madrid!".

Durante más de dos horas de espectáculo, la banda interpretó '19th Nervous breakdown', 'Sad, sad, sad', 'Tumbling dice', 'Out of time' -que tocaban por primera vez en directo-, 'Beast of burden' -elegida por votación en redes sociales-,'You can't always get what you want', 'Living in a ghost town' o 'Honky tonk woman', entre carrera y carrera del energético cantante, de 78 años.

Una velada en la que también hubo tiempo para que las casi 54.000 personas allí congregadas cantaran a coro el 'Happy Birthday' a Wood y en la que Richards tomó el micrófono para interpretar 'Happy' y 'Slipping away'. Jagger, por su parte, cantó también 'Miss you', 'Midnight rambler', 'Start me up' y 'Paint it black', así como 'Sympathy for the devil'. Ya en el tramo de final de la noche, llegaron éxitos como 'Jumpin' jack flash' y 'Gimme shelter' y el remate final de 'Satisfaction'.

Con seis décadas de trayectoria a sus espaldas, los Rolling Stones ratificaban así que su música está más vigente que nunca. Ahora, continuarán celebrando su 60 cumpleaños por el resto de Europa, con Múnich como próxima parada.