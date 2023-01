Aunque el nuevo tema de Shakira ha generado muchísimo revuelo por los múltiples dardos que contiene contra su expareja, Gerard Piqué, su 'Session #53' junto a Bizarrap no es la primera (ni, probablemente la última) canción de despecho que ha conocido la historia de la música en español.

A continuación, repasamos algunos de los temas más emblemáticos -y brutales- que artistas de la talla de Rocío Jurado, Joaquín Sabina o José Luis Perales han dedicado a sus exparejas a lo largo de los años:

'Rata de dos patas' - Paquita la del Barrio

La artista mexicana Francisca Viveros Barradas, más conocida como Paquita la del Barrio, dedicó a su exmarido, que la engañó durante años, la demoledora 'Rata de dos patas', una canción en la que le dedicaba calificativos tan brutales como "rata inmunda", "escoria de la vida" o "adefesio mal hecho", entre otras muchas y muy variadas lindezas.

'Ese hombre' - Rocío Jurado

Manuel Alejandro compuso para Rocío Jurado otra memorable canción sobre el despecho repleta también de adjetivos. Para escribirla, según confesaría años más tarde, el compositor se inspiró en el primer marido de la folclórica. En 'Ese Hombre', 'La Más Grande', retrataba a su ex como "un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido...".

'19 días y 500 noches' - Joaquín Sabina

Si un despechado Joaquín Sabina se vengaba del abandono de una mujer en su emblemática '19 días y 500 noches', la versión de la otra parte se la daría años después Travis Birds en su réplica '19 días y 500 noches después'.

'¿Y cómo es él?' - José Luis Perales

Más lastimero es el tono de '¿Y cómo es él?', una canción que José Luis Perales basó en la historia de desamor que protagonizaron Isabel Preysler y Julio Iglesias. Perales se inspiró en su ruptura para escribirle este tema, aunque finamente no se lo dio.

'Olvídame y Pega la Vuelta' - Pimpinela

En 1982 aprendimos a darle portazo a un amor con 'Olvídame y pega la vuelta', de Pimpinela, en la que una mujer insta a su arrepentido ex a irse y olvidar hasta su nombre, su cara y su casa.

'Vete' - Los Amaya

Los Amaya, por su parte, lo decían claro en su canción de 1977 'Vete': "¡Vete! Me has hecho daño, ¡vete! Estás vacía, ¡vete! Lejos de aquí"

'Se acabó' - María Jiménez

También María Jiménez era tajante en su 'Se acabó' de 1978, en el que ponía punto y final: "Tú no me vengas con pamplinas, ni me pidas que te ayude, cuando te necesitaba, yo jamás a ti te tuve...".

Vuelve a escuchar las mejores canciones de despecho

Puedes recordar todas estas grandes canciones de venganza y desamor en esta playlist: