Robe Iniesta desvela que Live Nation, la promotora de la fallida gira de despedida del que fuera su grupo, Extremoduro, le ha demandado por tres millones de euros.

"Me ha puesto una demanda de tres millones de euros por las entrevistas que hice explicando estas cosas [la cancelación de la gira] y básicamente por llamarles zoquetes al hablar de la devolución del dinero", ha explicado el cantante en declaraciones a Efe ante el inicio de su nuevo tour en solitario.

Según ha indicado el artista a la citada agencia, por recomendación de su abogado no puede contar mucho sobre esta demanda. Un conflicto cuyo origen se remonta a 2020 y al estallido de la pandemia, que obligó a aplazar el adiós de Extremoduro primero a otoño de ese año y luego a la primavera de 2021.

"Parece que tienen algún tipo de alergia a la palabra devolución. En su comunicado ni siquiera la mencionaban. Encima, querían que lo firmáramos conjuntamente. ¡Hace falta ser zoquetes!", protestó Iniesta entonces.

En mayo de 2021 y, ante la imposibilidad de celebrar los conciertos con los aforos vendidos originalmente, la promotora afirmó que lo había cerrado todo para 2022 a falta de la "conformidad" del músico, algo que este negó. Finalmente, en agosto, Robe anunció que Live Nation le había mandado un burofax en el que "daban por extinguido el contrato de la gira y que, por lo tanto, la daban por cancelada".

"Yo solamente dije que después de aplazar una vez y luego otra no se podía aplazar una tercera y estar otro año atado a un contrato sin saber si esos conciertos se podrían hacer. Dije que cuando acabara la pandemia, pondríamos fechas, pero no tuvieron paciencia. Cancelaron el contrato y además gestionaron muy mal toda la devolución de las entradas", insiste a día de hoy.

Nueva gira en solitario

Robe ha hecho estas declaraciones en vísperas del arranque de la nueva gira de su proyecto en solitario, que comienza este sábado en Cáceres y cuenta con 40 fechas hasta el 12 de noviembre, cuando recalará en Tenerife.

Una gira que incluye conciertos como el que el 11 de junio le llevará a Madrid Escena -con las entradas ya agotadas-, el de la Alcazaba Árabe de Badajoz el 22 de julio, el del festival Pirineos Sur en Huesca el 5 de agosto o el del Parc del Fórum de Barcelona el 1 de octubre, entre otros.

Justo en la semana en la que España ha recibido a los Rolling Stones, y a la pregunta de si se ve con casi 80 años encima del escenario, la respuesta del artista es clara: "Desde luego no me pienso retirar por mis propios pies. Si me entra reuma, dejaré de tocar la guitarra; si las piernas no me aguantan, tocaré sentado. Y si llega un momento en el que la presión de los escenarios sea mucha, al menos seguiré haciendo canciones".