De la calle a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Es el viaje que ha realizado la música de Daddy Yankee, uno de los creadores del reggaeton, cuyo éxito 'Gasolina' ya forma parte del listado de canciones que, cada año, se incorporan a su archivo sonoro por su valor cultural e histórico.

Una lista que también acaba de incluir el 'All I Want for Christmas Is You' de Mariah Carey. En los últimos años, la artista ha ganado una media de casi dos millones de euros al año gracias a este tema navideño.

En este listado también está permitido soñar con éxitos como 'Imagine' de John Lennon. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ha añadido además a su archivo el álbum 'Like a Virgin' de Madonna.

A estos icónicos temas se suma también la banda sonora del fontanero más famoso de los videojuegos, Super Mario Bros. que, salto a salto, ya es patrimonio sonoro.