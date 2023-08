La Justicia de Estados Unidos ha condenado al rapero Tory Lanez a 10 años de cárcel, por disparar en los pies a la cantante Megan Thee Stallion en 2020 a la salida de una fiesta. El pasado mes de diciembre, el jurado declaró al rapero culpable de todos los cargos presentados en su contra, a la espera de conocer la sentencia, que se ha dado a conocer en el segundo día de audiencia, este martes 8 de agosto.

"Si pudiera volver atrás, cambiaría la serie de acontecimientos de aquella noche (...). Era mi amiga [Megan Thee Stallion] y es alguien que todavía me importa a día de hoy", declaró el rapero canadiense antes de la sentencia, según informaron medios estadounidense. Su defensa legal había solicitado que se considerara una libertad condicional o una pena de prisión mínima. Sin embargo, el juez del Tribunal Superior de Los Ángeles, David Herriford, desestimó la petición: "A veces la gente buena hace cosas malas (...). Las acciones tienen consecuencias y no hay ganadores en este caso", afirmó.

El jurado imputó al rapero canadiense, cuyo nombre es Daystar Peterson, por asalto con un arma de fuego semiautomática, tenencia de un arma de fuego cargada y no registrada en un vehículo y por disparar un arma de fuego con negligencia grave. Todos los cargos podían sumar hasta 22 años de cárcel, mientras que la Fiscalía había solicitado para el cantante, de 30 años, una pena de 13 años de prisión.

En la primera jornada de la sesión, la fiscal adjunta del condado de Los Angeles, Kathu Ta, fue la responsable de leer un comunicado en nombre de Megan Thee Stallion, que no quiso estar presente. "Desde que el acusado me disparó, no he tenido ni un solo día de paz", aseguraba, y aunque sostiene que se está "curando", es consciente de que "nunca será la misma". Megan pidió, además, que no se tomara su ausencia como una señal de indiferencia, sino como lo que era: la incapacidad de poder estar en el mismo espacio con el rapero.

Durante el juicio, Megan Pete (el nombre real de Megan Thee Stallion) testificó que en el verano de 2020 Lanez disparó una pistola hacia la parte posterior de sus pies y le gritó para que bailara mientras se alejaba del automóvil en el que los dos habían estado viajando por Hollywood Hills. Según la versión de la cantante, el suceso tuvo lugar después de que ambos hubieran mantenido una discusión en la que ella insultó la música del rapero. Megan tuvo que someterse a una cirugía para extraer fragmentos de bala de sus pies.

Antes de la deliberación de los jueces, el abogado de Lanez alegó que los disparos fueron efectuados en realidad por la entonces mejor amiga de Megan, Kelsey Harris, en una pelea de celos por Lanez, pero Harris negó ser la autora de los disparos y anteriormente identificó a Lanez como el que empuñaba el arma.

Los fiscales hicieron hincapié en el valor que tuvo Megan, de 27 años, para denunciar los hechos. Thee Stallion se convirtió en una de las raperas revelación de 2020 por la canción 'Savage', que se hizo viral gracias a una coreografía imitada por miles de usuarios de la red social TikTok.

Los abogados de Lanez, que permanece en prisión desde que fuera hallado culpable, intentaron una repetición del juicio alegando que el testimonio de Megan acerca de que su defendido le pidió que no fuera a la policía porque ya estaba en libertad condicional fue falso.

También habían argumentado que las pruebas de ADN utilizadas por los fiscales para identificar a Lanez como el autor de los disparos no eran sólidas.

La carrera del rapero comenzó en 2009 y, tras este suceso, publicó álbumes como 'Alone At Prom' o 'Playboy', ambos lanzados en 2021, que le llevaron a seguir aumentando su número de oyentes. Actualmente, cuenta con más de 23,5 millones de reproducciones mensuales solo en la plataforma Spotify.

Megan Thee Stallion consiguió alzarse con el Grammy a mejor nueva artista en 2021 y sus sencillos 'Savage', con Beyoncé, y la colaboración 'WAP', con Cardi B, llegaron a posicionarse por momentos en el número 1 de las listas de éxitos de Estados Unidos.