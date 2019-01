Quién es Simone de Beauvoir y por qué es tan importante para el feminismo de hoy

Se cumplen 111 años del nacimiento de Simone de Beauvoir, una figura clave para el feminismo desde su obra 'El Segundo Sexo', considerada una especie de Biblia en esta materia.

Se trata de una escritora, profesora y filósofa que se caracterizó por defender los derechos humanos y es precursora del feminismo tal y como lo conocemos hoy en día. Además, su obra 'El Segundo Sexo' se considera como una de las más importantes del feminismo ya que rompió con la vertiente clásica.

En este ensayo, la autora critica la opresión a la que es sometida la mujer por parte del sexo masculino y por cómo está organizada la sociedad. Además, estudia temas como la 'corrección' del matrimonio o cómo predomina la visión masculina como la general.

Simone mantuvo una relación sentimental con Jean-Paul Sartre, que fue muy controvertida en la época. Ambos decidieron no casarse y no tener hijos, además de mantener relaciones abiertas con terceras personas. La propia de Beauvoir calificó de éxito total esta relación.

Estas son algunas de sus citas más destacadas:

- "El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres"

- "El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos"

- "Conocerse a sí mismo no es garantía de felicidad, pero está del lado de la felicidad y puede darnos el coraje para luchar por ella"

- "Cuando era niña, cuando era adolescente, los libros me salvaron de la desesperación: eso me convenció de que la cultura era el valor más alto"

- "El más mediocre de los hombres se considera frente a las mujeres un semidiós"

- "El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal"

- "El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente".

- "Encanto es lo que tienen algunos hasta que empiezan a creérselo"

- "Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que la libertad sea nuestra propia sustancia"