El signo zodiacal de animal es algo así como el horóscopo. Pero no se cuenta por meses. Se divide por años. De hecho, 2024 es el del dragón. Pero no nuestro año, pues el Año Nuevo chino no empieza con el de Occidente. Ellos siguen sus propios calendarios. El Año Nuevo Chino también marca el inicio de un nuevo signo del zodiaco chino. Así, hay doce animales (Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo) que juegan un papel primordial en la enumeración de años. Cada animal representa un año, y cada persona nacida en dicho año toma las características y cualidades de ese animal. Los bebés que nazcan este año pertenecerán al Dragón, junto con las personas que existen desde 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012. A todos ellos se les identifican como personas emprendedoras, imaginativas y poderosas, entre otras virtudes:

Imaginativo

Magnánimo

Emprendedor

Afortunado

Poderoso

Fuerza

Vitalidad

Acumulador de energía

Al enfadarle pierde las formas

Difícil de calmar

Bueno dando consejos

Afortunados en dinero y en el amor

Sentimentales

Compatibles con el tigre, el gallo, el caballo, la oveja y el conejo

¿Y al resto de años? Para comprobar qué animal eres solo tienes que buscar la fecha en la siguiente tabla.

Animales y personalidades