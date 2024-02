La directora de 'Las vírgenes suicidas', película que cumple ahora 25 años, dibuja a una Priscilla que, tras unos primeros años de romance, se queda sola en una jaula de oro y es modelada al gusto de Elvis: pelo negro, excesivos cardados, ojos pintados. "Se llegó a poner las pestañas tras romper aguas y antes de ir para el hospital. Pasó gran parte de su vida tratando de complacer a otra persona hasta que se dio cuenta de tenía que descubrir lo que ella misma quería de la vida", explicó la cineasta en una entrevista en 'VOGUE' .

Una soledad extrema y un tránsito a la vida adulta en la que también tiene que afrontar la maternidad a los 9 meses de su boda. Sin embargo, tal y como ha repetido Priscilla Presley en varias entrevistas, Elvis fue "el amor de mi vida".

La elección de Jacob Elordi como Elvis fue una cuestión de "carisma". "Encontrar a un actor que pudiera dar vida a Elvis parecía una misión imposible, no hay nadie que se parezca a él", explica Coppola, que detalla así la anécdota que le hizo ofrecerle el papel. "Nos encontramos en un restaurante y, al entrar, recuerdo que todas las chicas se giraron para mirarlo. Pensé que Elvis debía tener ese mismo poder de atracción", añade la directora, para la que la diferencia de altura entre sus protagonistas tampoco pasó desapercibida. (Elordi mide 1,96 y Cailee Spaeny 1,52)

"Terminé aceptando que podía ser metafórico (con respecto a la dinámica de poder). Al principio estábamos preocupados, '¿cómo vamos a encajarlos en el mismo plano?'. A Cailee le poníamos altillos, la calzábamos con zapatos de plataforma y la subíamos a un palé de manzanas", explicó Coppola en 'VOGUE'.

Sin derechos para usar las canciones de Elvis

Rodada en 30 días y con un presupuesto limitado, uno de los grandes obstáculos fue la banda sonora. La compañia Elvis Presley Enteprises, dueña de los derechos de las canciones del cantante, no quiso participar ni cooperar en el proyecto. Así, a diferencia del biopic 'Elvis' (de Baz Luhrmann), la película no cuenta con ninguno de los temas del 'Rey del Rock'.

Esto hizo que Coppola tuviese que buscar opciones para ambientar su historia. "Me ayudó mi marido y su banda ('Phoenix') a elegir temas musicales de aquella época", explica la cinesta en 'Fotogramas'. Así, The Ramones,Ray Charles, Quincy Jones y Dolly Parton (entre otros) ponen música a la historia de 'Priscilla'. Pero, la elección de 'I Will Always Love You' no fue casual. Esa es la canción que Elvis le cantó a Priscilla cuando se divorciaron. Elvis quería grabarla, pero Dolly Parton (que la grabó en su álbum 'Jolene') le dijo que no, que era su canción. En los 90 fue Whitney Houston quién la popularizó con su versión en la BSO de 'El Guardaespaldas'.

"Siempre supe que si no conseguíamos los derechos de su música, no habría problema, porque es la historia de Priscilla. Así se pone más el foco en ella", añade Coppola en la publicación de 'VOGUE'. Fue en 1973 cuando Priscilla decidió abandonar Graceland, "lo hizo cuando ella no tenía ni dinero ni una carrera profesional, algo impensable para una mujer en la década de los 70". En 1977, cuatro años después, Elvis murió a los 42 años en un baño de su mansión.