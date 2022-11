El Primavera Sound volverá este año por partida doble. La de Madrid, que tendrá entre el 5 y el 11 de junio, y la de Barcelona, del 29 de mayo al 4 de junio. Las entradas para ambas ciudades saldrán a la venta este jueves 1 de diciembre con precios más baratos para los residentes.

Además, ambos eventos musicales contarán con sus propias jornadas gratuitas de bienvenida (el 31 de mayo en el Parc del Fòrum de Barcelona y el 7 de junio en el Civitas Metropolitano de Madrid) en las que actuarán Pet Shop Boys, Jake Bugg, Confidence Man y La Paloma.

En cambio, la música empezará a sonar antes en una serie de conciertos en salas - bautizados como Primavera en la Ciudad - previstos para los días 29, 30 y 31 de mayo y 4 de junio en Barcelona y los días 5, 6, 7 y 11 de junio en Madrid. Se contará con las actuaciones de Loyle Carner, Black Midi, The Comet is Coming, Black Country, New Road, The Chills, Cloud Nothings, Gilla Band, PUP o Blondshell, entre otros artistas que puedes consultar en la siguiente publicación de la organización.

Cartel Primavera Sound 2023

El resto de las actuaciones (casi 200 por cada sede) formarán parte del cartel del Primavera Sound 2023, que se celebrará en el Parc del Fòrum de Barcelona del 1 al 3 de junio y en la Ciudad el Rock de Arganda del Rey (Madrid) del 9 al 10 de junio.

Será en el mes de junio cuando la música punk, k-pop, reguetón, metal y techno protagonice el festival de origen indie con nombres de la talla de Blur, Rosalía, Kendrick Lamar, Skrillex, Maneskin, Pet Shop Boys, Sparks, Calvin Harris, Halsey, St.Vincent, Bad Religion, FKA Twigs, The Moldy Peaches, Turnstile, John Cale, Laurie Anderson, Off!, My Morning Jacket, Built to Spill, Arlo Parks, Swans, Le Tigre, Beth Orton y Shellac.

Cabe señalar que The Mars Volta, Bad Gyal, Georgia y Crack Cloud acudiráN únicamente al evento madrileño mientras que Ghost, Israel Fernández y Diego del Morao, Arthur Verocai, The War on Drugs y Holly Humberstone se subirán al escenario del Parc del Fòrum de Barcelona, tal y como recoge el cartel completo del evento en el que están señalados en amarillo los artistas que actuarán en Madrid, en rojo los que lo harán en Barcelona y en marrón los que actuarán en ambas ciudades.

Dónde se compran las entradas para el Primavera Sound 2023

Sin embargo, la web del Primavera Sound 2023 ofrecerá - a partir de este jueves 1 de diciembre a las 12 horas - unos abonos dobles de 520 euros (más gastos de gestión) para poder acudir a ambos festivales, así como entradas sueltas para cada uno de los días. Junto a ellos, también sacará a la venta los siguientes abonos simples con los que ha añadido una rebaja especial para los residentes: