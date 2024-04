El conocido actor y humorista, Pepe Viyuela (60 años) ha decidido abandonar la obra de teatro en la que trabajaba 'Jardiel enamorado', en la que interpretaba al escritor Enrique Jardiel Poncela, que dirige Ramón Paso, dramaturgo, guionista y, como dato curioso, biznieto de Enrique Jardiel Poncela.

Viyuela ha tomado esta decisión tras conocer la denuncia por presunto delito sexual que ha presentado la Fiscalía Provincial de Madrid contra Paso. Se le acusa de haber cometido varios delitos sexuales contra varias mujeres entre los años 2018 y 2023. Hasta 14 presuntas víctimas de entre los 18 y 25 años han tomado declaración y han ratificado su denuncia en sede fiscal.

"Me he quedado de piedra. Estoy nervioso. No pienso en otra cosa. Estoy conmocionado", explicó Viyuela en declaraciones a Europa Press, tras conocer los hechos. "No quiero llamarle. No quiero seguir con la función. Me voy", afirmó el actor, aclarando no obstante que Ramón Paso no es su amigo.

En pleno ensayo de la obra que hasta entonces se representaba en el Teatro Infanta Isabel de Madrid (en el barrio de Chueca), el actor aseguró que entiende "la presunción de inocencia, pero hay algo demasiado fuerte en el tema. Son 14 mujeres", añadió Viyuela, asegurando que se pone de lado de las víctimas. "Me pongo de parte de las presuntas víctimas. Soy incapaz de seguir haciendo esta función", aunque el caso esté "por probar". "Ramón tiene que aclarar muchas cosas", aseguró.

"No puedo desconfiar, son 14 mujeres"

Viyuela confesaba que no sabía si la función va a continuar, pero cree que "al público tampoco le va a apetecer verla". Reconocía también nunca haberle ocurrido una cosa así y siente que "no puede desconfiar del testimonio de 14 personas. Algo tiene que haber. No creo que haya un complot ni que se lo quieran cargar. No tengo tripas para salir a escena esta tarde", aseguraba el actor.

Una decisión que hasta la misma Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, aplaudió en su cuenta de X: "Sin el apoyo de ellos, es mucho más complejo. Gracias, Pepe Viyuela por ser ejemplo de cómo se debería de actuar ante denuncias tan graves", decía.

La Fiscalía Provincial de Madrid incluye en su denuncia presuntos delitos de agresión sexual, en algunos casos en su modalidad continuada, así como delitos de acoso sexual y hostigamiento, contra la integridad moral y de coacciones.

La letrada precisa que la mayoría de las denunciantes, pero no todas, fueron víctimas de actuaciones que entrarían en el espectro que recoge el Código Penal , tras la reforma de la conocida como 'Ley del solo sí es sí' para las agresiones sexuales.

Según la abogada, la Fiscalía además de tomar declaraciones ha recibido pruebas documentales relativas a los hechos denunciados, así como informes periciales de parte que corroborarían la versión de las mujeres e informes psicológicos.

El 10 de abril, el Ministerio Público decretó la conclusión de sus diligencias preprocesales y acordó presentar una denuncia ante los Juzgados de Madrid, hecho que ha tenido lugar este martes.