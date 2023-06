El integrante de la banda inglesa 'The Beatles', Paul McCartney, ha confirmado que para su nuevo álbum, "el disco final de los Beatles", se ha empleado laInteligencia Artificial con el objetivo de rescatar la voz del John Lennon, según ha avanzado este martes la BBC. Esta tecnología se ha empleado para extraer la voz del cantante fallecido a partir de una canción procedente de un radiocasete realizado en 1978 y en el que Lennon grabó algunas canciones antes de se asesinado dos años más tarde.

La canción que serviría para reproducir el nuevo álbum deLos Beatles, que tal y como ha advertido McCartney, sería el "último del grupo" inglés, no tiene título todavía, pero según la BBC, todo apunta a ser una de la composiciones de John Lennon escrita dos años antes de su fallecimiento, llamada "Now and Then" (De vez en cuando). Gracias a la IA ha sido posible extraer la voz del cantante y completar esta canción, que saldrá a la venta durante este año junto con el resto de disco, tal y como ha comentado el excantante del famoso grupo de los 'Fab fob' (los cuatro fabulosos).

Esta canción rediseñada por la Inteligencia Artificial y que ha servido para grabar la 'ultima canción del grupo' proviene de un radiocasete que Lennon grabó en 1978 durante su estancia en Nueva York, la cual no ha sido la única en salir al mercado tras su muerte. Otras dos canciones de esta maqueta: 'Free as a Bird' y 'Real Love' ya fueron publicadas en 1995 y 1996 por su productor Jeff Lyne, tras ser remasterizadas y limpiadas correctamente para su difusión. El casete fue dado por la viuda de Lennon, Yoko Ono, a McCartney tras 16 años de la muerte de su marido.

Según ha advertido la BBC, la canción 'Now and Then' también se intentó producir en su momento, pero el proyecto fue "rápidamente abandonado". "Esta canción tenía estribillo pero le faltaban muchísimos versos". "Trabajamos en ella todo lo que pudimos pero no llegamos a terminarla", ha explicado el cantante procedente de Liverpool. Además, el propio George Harrison, integrante del grupo, pensó que esta canción era una "basura" y declinó por completo seguir trabajando en ella; y como en los "Beatles nos considerábamos una democracia decidimos no hacerla finalmente. Es verdad que "yo pensaba que no tenía un buen título y que había que rehacerla, pero su letra era muy bonita y sobre todo John cantaba en ella" expresó el cantante a Radio 4.

En 2009, una versión demo de esta canción salió al público en un disco pirata sin el ruido de fondo. Los fans empezaron a especular sobre la razón por la cual no había salido en el disco de 1995 y llegaron a decir que el tema se había robado del piso del cantante, además de otras pertenencia suyas tras su muerte, según ha recogido la BBC. Desde hace mucho tiempo McCartney ha expresado en varias ocasiones su deseo terminar la canción, y así lo ha hecho gracias a la ayuda de la Inteligencia Artificial.

¿Cómo rescató esta canción la Inteligencia Artificial?

"Da un poco de miedo", explicó McCartney durante la entrevista. "Cuando quisimos hacer el último disco de los Beatles, decidimos extraer la voz de John de forma pura haciendo uso de la Inteligencia Artificial".

El detonante de esta idea fue cuando Peter Jackson sacó su documental 'Get Back', en el que el editor de diálogos Emile de la Rey hacía que el ordenador reconociera las voces de los 'Beatles' y las separara del resto de ruidos ambientales. "Eso permitió que introdujéramos la voz en el disco como se haría normalmente", comentó el excantante del grupo de rock.

"Jackson fue capaz de extraer la voz de John del audio de casete". "Teníamos su voz, y el piano. Ambos pudimos separarlos gracias a la ayuda de la Inteligencia Artificial", expresaba Paul a la BBC. Da un poco de miedo pero es emocionante, porque es parte de lo que depara el futuro. Veremos donde nos lleva."