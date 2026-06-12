Rodrigo Blázquez irrumpe en el plató de Más Vale Tarde para despedir a Cristina Pardo: "En 20 años nos hemos enfadado, pero lo hemos gozado muchísimo"

Tras fundirse en un abrazo, la presentadora ha contado a sus compañeros y espectadores que llevan "en laSexta desde el primer día". "Hemos trabajado mucho", aseguraba Blázquez, a lo que respondía Pardo: "un huevo".

El presentador de laSexta Rodrigo Blázquez ha irrumpido en el plató de Más Vale Tarde para unirse a la despedida del programa de Cristina Pardo. Tras la sorpresa del periodista, ambos se han fundido en un emotivo abrazo: "Solo venía a darte un beso".

Emocionada, la presentadora ha contado a sus compañeros y espectadores que llevan "en laSexta desde el primer día". "En estos 20 años hemos trabajado mucho", aseguraba Blázquez, a lo que respondía Pardo: "un huevo".

"Nos hemos enfadado alguna vez, pero lo hemos gozado muchísimo. Yo te voy a echar mucho de menos, Cristina. Ha sido muy bonito", indicaba el periodista.

De esta manera, y a punto de finalizar su último programa, respondía señalando que "es un cambio de etapa": "He sido muy feliz en esta cadena también en parte gracias a ti, porque estuvimos juntos en nacional desde el principio. Hemos construido algo y yo ahora me voy, pero te deseo mucha suerte en el informativo que estás haciendo tan bien".

"Si yo cruzo un pasillo, ¿tú vas a seguir ahí para darte un abrazo de vez en cuando?", ha preguntado Blázquez, a lo que Pardo ha contestado: "Sí, seguro. Si no me echan. Yo espero estar a la altura del nuevo proyecto".

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