Pablo Motos tampoco presentará 'El Hormiguero' este martes. El popular presentador, que el lunes faltó por primera vez en la historia del programa tras tener contacto con un positivo en coronavirus, será baja de nuevo esta noche tras conocer los resultados de sus propios test de COVID-19.

Ello, a pesar de que este mismo martes, el propio presentador había informado inicialmente de que tanto él como su contacto habían dado negativo y que podría estar en el programa.

"Al final parece que esta noche no voy a poder hacer el programa tampoco", ha explicado Motos en un segundo vídeo, en el que ha precisado que, aunque ha dado negativo en una prueba PCR y otra de antígenos, ha dado positivo en una segunda PCR.

"Tengo un PCR negativo, tengo un test de antígenos negativo también, pero por precaución los expertos me han dicho que me hiciese un PCR de cadena larga que tiene más sensibilidad. En ese he salido positivo", resume.

De acuerdo con el presentador, esta contradicción en los resultados se debe a que la carga viral, "en caso de tenerla", es "tan baja que algunos PCR se pueden interpretar como positivos y otros PCR se pueden interpretar como negativos". "Debo de estar en ese límite. En caso de tener algo debe de ser bajísimo", añade.

En cualquier caso, Motos seguirá el protocolo sanitario y permanecerá en su domicilio, a la espera de realizarse este miércoles otra prueba. "Dicen que con ese PCR saldremos de dudas y ya se sabrá si tengo carga aunque sea poquita o no", apunta el presentador, que asegura encontrarse "perfectamente".

"Me encuentro perfectamente y lamento muchísimo todo este trasiego y toda esta confusión. Espero que mañana podamos salir de dudas", concluye, confirmando que este martes, al igual que el lunes, el espacio de Antena 3 lo volverá a presentar Nuria Roca, "que lo hace estupendamente bien".