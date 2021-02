Pablo Motos no ha presentado 'El Hormiguero' por primera en la historia del programa de Antena 3. El motivo, en plena tercera ola de la pandemia, ha sido por una cuestión de seguridad y responsabilidad.

Tal y como ha explicado el comunicador a su audiencia Motos ha estado en contacto con una persona que ha dado positivo en coronavirus en la prueba de antígenos, por lo que ha decidido aislarse, hacerse una PCR y esperar en su casa a los resultados, aunque ello conlleve que por una noche no pueda estar en el plató de 'El Hormiguero'.

"Le acaban de hacer una PCR, porque el test no estaba claro, y la PCR le sale no concluyente. Yo me he hecho otra PCR que sale mañana y mañana saldremos de dudas pero.. igual todo ha sido una falsa alarma, que es lo que espero y que mañana pueda estar con vosotros", ha contado en un vídeo que ha compartido en sus redes.

Para que la emisión pudiese seguir adelante, Nuria Roca, una habitual colaboradora del programa, ha tomado el relevo a Motos y ha presentado por sorpresa el espacio. Nerviosa, ha confesado que tenía "taquicardias" y ha pedido la colaboración del público para solventar el contratiempo de la mejor manera posible.

No es la primera vez que ocurre algo similar. Hace una semana, Juan Ibáñez (que hace Trancas) tampoco estuvo presente en el programa tras haber dado positivo en coronavirus.