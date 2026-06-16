Oxford y Reuters vuelven a situar a Atresmedia como opción líder en España para informarse y la de mayor confianza

El Informe Digital News Report 2026 sitúa a laSexta como segunda cadena privada más confiable (46%) y a Antena 3 como la cadena con mayor índice de confianza (52%). También posiciona a Onda Cero en el 'top 5' de dicho ranking con un 49%.

Atresmedia, a través de sus cadenas televisivas laSexta y Antena 3 y de su emisora de radio Onda Cero, mantiene su posición como el grupo referente informativo y líder indiscutible en credibilidad y confianza, según los datos difundidos por el Informe Digital News Report 2026 elaborado por el Reuters Institute for the Study of Journalism y la Universidad de Oxford, en colaboración con la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.

El estudio elaborado por Reuters y la Universidad de Oxford, considerado un referente a nivel mundial en cuanto a hábitos de consumo informativos, sigue manteniendo la posición destacada de laSexta Noticias y Antena 3 Noticias como medios favoritos a la hora de informarse por parte de los usuarios españoles, siendo fuentes principales frente a sus principales competidores. Las dos cadenas televisivas de Atresmedia se sitúan en el 'top 3' de medios favoritos de los consumidores en nuestro país.

El informe posiciona a laSexta y Antena 3 con un elevado grado de confianza y lealtad por parte de los usuarios de medios de comunicación en España, incidiendo de forma especial a través de los Informativos de ambas cadenas, que arrojan unos datos incontestables frente a sus competidores en el medio televisivo.

De forma global, los Informativos de laSexta y Antena 3, adscritos a Atresmedia, son líderes con un total de 63% frente a competidores como RTVE (30%) y Mediaset (40% con la suma de los Informativos de Telecinco y Cuatro).

Los datos del Informe Digital News Report 2026 mantienen la misma línea de los aportados en anteriores ediciones del documento, apuntando la posición destacada de los Informativos de laSexta y Antena 3 en cuanto a confianza y seguimiento y sumando también a Onda Cero como la cadena de radio con mayor credibilidad.

De esta forma, el informe de Reuters pone de manifiesto cómo los medios de Atresmedia, en su apuesta por la calidad, la credibilidad, la cercanía y la pluralidad informativa, mantienen su audiencia y su influencia positiva en la sociedad como referentes.

En mayo Atresmedia subió hasta un 25,6%, volviendo a alzarse como el Grupo líder de audiencia, pese a tener un canal menos que su rival, y encadenando así 37 meses consecutivos a la cabeza con una ventaja sobre su competidor de +1,9 puntos.

Onda Cero comienza 2026 con su mejor dato de audiencia de los últimos once años, según la 1ª ola del Estudio General de Medios. La cadena generalista de Atresmedia suma casi 2,4 millones de oyentes, lo que supone incorporar 322.000 nuevos seguidores (+15,7%) con respecto a hace un año.

En el terreno informativo, laSexta Noticias (7,3% y 572.000) se impuso un mes más a la oferta informativa de su directo competidor y continuó entre los contenidos más seguidos de la cadena.

El Informe Digital News Report 2026, considerado el principal estudio mundial en hábitos de consumo de información, está basado en una encuesta online, respondida de forma exclusiva y realizada por YouGov en medio centenar de países a cerca de 100.000 usuarios.