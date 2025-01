Nine Inch Nails cierra el cartel del Mad Cool: el calendario por días con Olivia Rodrigo, Iggy Pop o Justice

El cantante principal de la banda de rock industrial Nine Inch Nails, Trent Reznor

El festival madrileño Mad Cool ha anunciado este miércoles la incorporación a la primera línea de su cartel de la prestigiosa y veterana banda estadounidense de rock Nine Inch Nails para la edición que celebrará del 10 al 12 de julio.

Será la segunda incursión de Trent Reznor y compañía en este festival, tras su aplaudida intervención en 2018, como parte de la gira mundial que el grupo fundado en Cleveland en 1988 realizará a lo largo de este año, justo cuando también acaban de confirmar que trabajan en nuevo material para dar continuidad a sus últimos álbumes, 'Ghosts V: Together' y 'Ghosts VI: Locusts', ambos de 2020.

Mad Cool 2025 ya había anunciado hace semanas que su oferta para la octava edición incluirá además a Olivia Rodrigo, Justice, Iggy Pop y Alanis Morissette, en la que será la primera actuación en Madrid de la artista canadiense autora de éxitos como 'Ironic' en 17 años.

En su anuncio de este miércoles se ha detallado asimismo la distribución de conciertos en cada una de sus tres jornadas, ya que a partir de las 11 horas del próximo lunes, 21 de enero, comenzará la venta de las entradas de día.

La apertura del 10 de julio contará con Kings of Leon, Gracie Abrams, Iggy Pop y Weezer como cabezas de cartel, además de con actuaciones a cargo de Leon Bridges, The Wombats, The Backseats Lovers o Mother Mother, entre otros.

La del viernes 11 de julio será quizás la jornada más fuerte, con Nine Inch Nails, Alanis Morissette, Benson Boone y Noah Kahan en los escenarios principales, además de Foster The People, Jet, Kaiser Chiefs, Artemas, Future Islands, Natalia Lacunza y Alcalá Norte, así como The Blessed Madonna en su carpa electrónica.

Para el cierre, el 12 de julio, se han reservado las grandes bazas de Olivia Rodrigo, Justice, Thirty Seconds to Mars y Arde Bogotá, en una jornada en la que también tocarán St. Vincent, Finneas, Bloc Party, Glass Animals y Girl In Red, por citar algnos.

Como novedad, se ha anunciado asimismo que el espacio seguirá abierto el domingo 13 de julio para acoger la fiesta Brunch Electronik x Mad Cool, con una selección de DJ que aún no se ha hecho pública.

Por tercer año consecutivo, Mad Cool 2025 tendrá lugar en el recinto Ibedrola Music, en el que sus gestores confirmaron que se seguirán introduciendo mejoras como el soterramiento de la línea de alta tensión que lo atraviesa o "medidas que faciliten la conectividad y la integración del recinto con el municipio de Getafe".