Neox Kidz organiza un taller para que los más pequeños aprendan a doblar a sus dibujos favoritos

Neox Kidz ha organizado un taller de doblaje en Dabadum, la feria de ocio infantil de IFEMA para disfrutar en familia. "Al principio me ha parecido un poco difícil, pero luego me ha gustado mucho y se me ha dado bien" ha explicado Sofía, una de las participantes de este taller, al que se podrá asistir del 5 al 8 de diciembre.

Raquel Moreno, monitora del taller de doblaje Neox Kids, ha explicado que "no solo se trata de que los niños se sienten delante de la tele y vean lo que es el dibujo, sino que lo vivan y que de alguna manera puedan participar de ellos".

El taller está destinado a los más pequeños, pero también podrán participar los mayores. Uno de ellos ha contado que "la experiencia es muy divertida, aunque esté más destinada a niños pequeños, la verdad que está muy interesante". Una forma diferente de aprender con los dibujos más divertidos de la tele.