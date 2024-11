Muere el productor y músico Quincy Jones, a los 91 años

¿Por qué es importante? Quincy Jones es considerado uno de los músicos de jazz más influyentes del siglo XX. Colaboró en la grabación del disco benéfico 'We Are The World'.

El productor y músico Quincy Jones ha muerto a los 91 años. Jones es una de las principales influencias de la música estadounidense por su trabajo con artistas que van desde Count Basie a Frank Sinatra, así como su participación en la música pop colaborando con Michael Jackson.

Su familia ha informado de la triste noticia a través de un comunicado. "Esta noche, con el corazón lleno pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Y aunque esta es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él", dijo la familia en un comunicado.

El productor ganó 28 premios Grammy y fue nombrado como uno de los músicos de jazz más influyentes del siglo XX por la revista Time. También produjo y dirigió la grabación del disco benéfico de 1985, 'We Are The World' y compuso la banda sonora de más de 30 películas, entre ellas 'Heat of the Night', 'The Color Purple' y 'The Italian Job'.