Muere Jennifer Runyon, actriz de 'Los cazafantasmas', a los 65 años

Jennifer Runyon, actriz conocida por su papel en la mítica comedia ochentera 'Los cazafantasmas', ha fallecido a los 65 años.

Según informa en Facebook la intérprete Erin Murphy, amiga cercana de la difunta, Runyon murió el viernes 6 de marzo a cauda de un cáncer.

"Con enorme tristeza comparto que mi amiga Jennifer Runyon Corman ha fallecido tras una breve batalla contra el cáncer. Hay personas con las que sabes que serás amiga incluso antes de conocerlas. Era una mujer especial. Te echaré de menos, Jenn. Mis pensamientos están con tu familia y con tus preciosos hijos", expresa Murphy en su publicación.

"El pasado viernes por la noche falleció nuestra querida Jennifer. Fue un largo y arduo viaje que culminó con ella rodeada de su familia", indican los allegados de Runyon también en Facebook. "Siempre será recordada por su amor a la vida y su devoción a su familia y amigos. Sé que desde arriba nos cuida a todos con su hermosa sonrisa. Descansa en paz, nuestra Jenn", concluye el mensaje.

