Muere Eva Marie Saint, actriz ganadora de un Oscar por 'La ley del silencio', a los 102 años

La actriz Eva Marie Saint interpretando a Eve Kendall en 'Con la muerte en los talones' junto a Cary Grant

Los detalles En 1959, interpretó a Eve Kendall en 'Con la muerte en los talones', el clásico dirigido por Alfred Hitchcock y en el que compartió pantalla con el actor Cary Grant. También trabajó junto a directores como Otto Preminger, Norman Jewison y John Frankenheimer.

La actriz Eva Marie Saint falleció a los 102 años "por causas naturales" y "rodeada de sus seres queridos", según confirmó su representante a 'Rolling Stone'. Nacida el 4 de julio de 1924 en Nueva Jersey, Saint alcanzó la fama en los años 50 tras su debut en el cine en 1954 con 'La ley del silencio', dirigida por Elia Kazan. Su actuación le valió un Oscar a la mejor actriz de reparto. En 1959, protagonizó 'Con la muerte en los talones' de Alfred Hitchcock. También ganó un Emmy por su papel en la miniserie 'People like us' de 1990.

La actriz Eva Marie Saint ha fallecido este martes a los 102 años de edad "por causas naturales" y "rodeada de sus seres queridos", según ha confirmado su representante, Jeff Sanderson, a la revista 'Rolling Stone'.

Nacida en Nueva Jersey el 4 de julio de 1924, Saint alcanzó su máximo esplendor como actriz en la década de 1950 tras conseguir su primer papel en el cine en 1954 interpretando a Edie Doyle en 'La ley del silencio', dirigida por Elia Kazan y junto a actores como Marlon Brando, y por cuyo trabajo obtuvo el premio Oscar a la mejor actriz de reparto, así como la nominación a los Premios BAFTA a mejor actriz revelación.

Cinco años después, en 1959, interpretó a Eve Kendall en 'Con la muerte en los talones', el clásico dirigido por Alfred Hitchcock y en el que compartió pantalla con el actor Cary Grant. También trabajó junto a directores como Otto Preminger, Norman Jewison y John Frankenheimer.

Asimismo, Saint se alzó con un premio Emmy tras su trabajo en la miniserie de NBC de 1990 'People like us'.

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