Ahora

Luto en el cine

Muere Eva Marie Saint, actriz ganadora de un Oscar por 'La ley del silencio', a los 102 años

Los detalles En 1959, interpretó a Eve Kendall en 'Con la muerte en los talones', el clásico dirigido por Alfred Hitchcock y en el que compartió pantalla con el actor Cary Grant. También trabajó junto a directores como Otto Preminger, Norman Jewison y John Frankenheimer.

La actriz Eva Marie Saint interpretando a Eve Kendall en 'Con la muerte en los talones' junto a Cary Grant La actriz Eva Marie Saint interpretando a Eve Kendall en 'Con la muerte en los talones' junto a Cary GrantEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La actriz Eva Marie Saint ha fallecido este martes a los 102 años de edad "por causas naturales" y "rodeada de sus seres queridos", según ha confirmado su representante, Jeff Sanderson, a la revista 'Rolling Stone'.

Nacida en Nueva Jersey el 4 de julio de 1924, Saint alcanzó su máximo esplendor como actriz en la década de 1950 tras conseguir su primer papel en el cine en 1954 interpretando a Edie Doyle en 'La ley del silencio', dirigida por Elia Kazan y junto a actores como Marlon Brando, y por cuyo trabajo obtuvo el premio Oscar a la mejor actriz de reparto, así como la nominación a los Premios BAFTA a mejor actriz revelación.

Cinco años después, en 1959, interpretó a Eve Kendall en 'Con la muerte en los talones', el clásico dirigido por Alfred Hitchcock y en el que compartió pantalla con el actor Cary Grant. También trabajó junto a directores como Otto Preminger, Norman Jewison y John Frankenheimer.

Asimismo, Saint se alzó con un premio Emmy tras su trabajo en la miniserie de NBC de 1990 'People like us'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Puigdemont, tras la decisión del TC de avalar la amnistía: "Se acabó el margen para manipular y retorcer la ley"
  2. Voto por correo: el PP siembra la duda ante un Feijóo que calla a pesar de que trabajó tres años en Correos y conoce el sistema
  3. El decreto de vivienda amplía hasta 2030 la prohibición de compra a los fondos buitre y los grandes tenedores
  4. Caos en Rodalies: el servicio, suspendido por el plante de los maquinistas tras el temporal
  5. La jueza Tardón solicita a Ceuta que entregue la lista de llamadas de Vivas a Moncloa "a la mayor urgencia"
  6. Los Mossos buscan a Rami, un niño con autismo de 12 años desaparecido en Granollers durante el temporal