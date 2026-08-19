Muere Delfín Amaya, miembro del dúo de rumba catalana Los Amaya

José y Delfín Amaya en un concierto

Los detalle Los Amaya son autores de canciones como 'Vete', 'Caramelos' y '¡Qué mala suerte la mía!', y su último trabajo fue el álbum 'Vuelven... Los Amaya!', publicado en 2013.

El miembro del dúo de rumba catalana Los Amaya, el artista Delfín Amaya ha muerto este lunes en Barcelona a los 74 años, según ha informado la agencia de noticias Europa Press.

Los hermanos Delfín y José Amaya formaron el dúo Los Amaya en los años 70 en Barcelona, desde donde forjaron su carrera artística marcada por la fusión de la rumba y el pop.

Los Amaya son autores de canciones como 'Vete', 'Caramelos' y '¡Qué mala suerte la mía!', y su último trabajo fue el álbum 'Vuelven... Los Amaya!', publicado en 2013.

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