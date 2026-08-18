La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pide la desclasificación de los documentos sobre el asesinato de Lorca

Los detalles Solo hay un documento oficial sobre las últimas horas de vida del poeta. Se trata de un informe policial redactado por la Brigada de lo Social de Granada el 9 de julio de 1965. Es la primera vez que se reconoce que el poeta fue asesinado por los golpistas.

Noventa años después del fusilamiento de Federico García Lorca, un informe policial de 1965 revela detalles sobre sus últimas horas. Este documento, elaborado por la Brigada de lo Social de Granada, es el primero en reconocer que el poeta fue asesinado por los golpistas. Gracias a la presión de la escritora francesa Marcelle Auclair, la embajada española en París solicitó el informe al Gobierno franquista. El documento, oculto hasta 2009, fue hecho público en 2015. Describe la detención de Lorca en casa de los hermanos Rosales y su posterior traslado a "Fuente Grande" en Granada. Las acusaciones incluyeron su homosexualidad, socialismo y vínculos con Fernando de los Ríos. Aunque el informe menciona que fue "pasado por las armas", no detalla su confesión. Lorca fue enterrado en un lugar de difícil acceso, y su cuerpo aún no ha sido encontrado.

Noventa años después del fusilamiento de Federico García Lorca a manos del franquismo, solo hay un documento oficial que arroja algo de luz sobre cómo fueron las últimas horas de vida del poeta. Se trata de un informe policial redactado por la Brigada de lo Social de Granada el 9 de julio de 1965. Es la primera vez que se reconoce que el poeta fue asesinado por los golpistas.

Un informe que se redacta gracias a la presión que ejerció la escritora francesa Marcelle Auclair. Ella consigue que la embajada española en París lo pida al Gobierno franquista. Este informe permanece oculto hasta que en 2009 un miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lo consigue. Ellos lo guardan bajo secreto hasta que en 2015 consiguen el sello oficial del Ministerio del Interior y lo hacen público.

En este documento se relata cómo fue la detención de Federico García Lorca. Lo detuvieron en la vivienda de sus amigos, los hermanos Rosales, donde se había escondido. Registraron su casa dos veces y, por miedo, se fue a casa de sus amigos. Es ahí donde lo detienen y lo llevan al calabozo del Gobierno Civil. Días después lo llevan en coche hasta el término de Viznar en Granada, a un lugar conocido como "Fuente Grande".

En el informe aparecen también varias acusaciones por las que lo detienen, una de ellas es por ser homosexual. Aunque también afirman que no hay antecedentes de sus prácticas de homosexualismo, como lo describen ellos, y que solo llegó a ser vox populi, es decir, simplemente se basaron en rumores, sin ninguna prueba.

En dicho informe también se le acusa de socialista, por sus manifestaciones y por estar vinculado con Fernando de los Ríos, una destacada figura del socialismo; y también se le acusaba de ser masón.

El momento de su asesinato queda reflejado en el informe, aunque el propio documento reconoce no tener toda la información, aseguran, literal, ya que "todo es muy confuso". Ese momento los franquistas lo describen como que fue "pasado por las armas" después de haber confesado.

No detallan qué confesó exactamente. Lo único que sí especifican es que fue enterrado a unos dos kilómetros a la derecha de dicha "Fuente Grande" en un lugar de difícil acceso. Recordemos, todavía no se ha encontrado su cuerpo después de haberlo buscado en tres ocasiones.

También revela que fue "enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco situado a unos dos kilómetros a la derecha de dicha "Fuente Grande", en un lugar que se hace muy difícil de localizar".

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