Mickey, Tom Cruise, Cameron Díaz...Los toros de San Fermín persiguen a los famosos de cine

Los toros de San Fermín también persiguen a los famosos del cine, Mickey Mouse es la última estrella de la gran pantalla que ha buscado la adrenalina Sanferminera. Como apunta el director de la revista Cinemanía, Carlos Marañón, "no deja de ser curioso y valorable porque probablemente la fiesta y el toro tienen elementos que no son muy Disney. Los americanos no saben muy bien dónde se meten cuando corren un encierro".

Quizá esa es la explicación por la que los encierros pamplonicas sean poco realistas cuando los dirige Hollywood, pensar sólo en el espectáculo suele llevar a faltar al respeto a la tradición. En Sevilla, Hollywood, montó sus sanfermines para Tom Cruise y Cameron Díaz. Motos, coches y todo rodado en Cádiz.

Rodada en México, algo parecido pasó con la película del expresentador de los Óscar, Billy Crystal. La visión hollybudiense de San Fermín no es muy fiel, pero ha ayudado a su publicidad. Ava Gardner, Tyrone Power y la película 'fiesta' tienen parte de culpa.

A veces el encierro de San Fermín tiene su digno homenaje en la gran pantalla, el documental "Encierro 3D" es uno de esos ejemplos. Para saber que se siente en un encierro llegaron a pamplona estos tres actores indios.

El resultado fue todo un taquillazo en la India, otra campaña de publicidad sanferminera gratuita como la que el año pasado hizo la familia más famosa de américa. Hasta los simpsons han hecho su homenaje a una de nuestras fiestas más internacionales.