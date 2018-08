Melendi pone el broche de oro al festival Starlite de Marbella

El cantante Melendi ha puesto el broche de oro al festival Starlite, que se ha celebrado en Marbella donde ha ofrecido el concierto de arranque de su gira 'Ahora Tours', con la que va a presentar por España su último trabajo discográfico, 'Ahora'.

Con un público totalmente entregado y en pie antes de que el cronómetro dejase de funcionar, el artista ha salido a escena para calentar motores con los temas 'Tocado y hundido' y 'Tú de Elvis y yo de Marilyn', que sus seguidores han cantado y bailado con un Melendi que no ha dejado de interactuar con sus seguidores en toda la noche.

"Muchas gracias. Por favor, enciéndanme al público. Quiero verles, qué guapos están todos y qué morenitos". Con estas palabras ha roto el hielo el asturiano para presentar su gira, que ha arrancado en Marbella, donde se ha mostrado sencillo, cercano y nervioso por ser el primer concierto del tour español.

El concierto ha seguido con temas nuevos como 'Lo que nos merecemos', 'Para que no se escapen tus mariposas', 'Tiempos de re- evolución' o el 'Arrepentido', que ha conjugado con grandes éxitos como 'Caminando por la vida' o un 'Violinista en tu tejado', donde ha sido generoso deleitando a su público con 24 temas y un remix de otros cinco éxitos.

El asturiano también ha aprovechado el momento para anunciar que va "a por su cuarto hijo": "Me apetece contarlo porque muchos dicen cómo he cambiado. Empecé con veinte y tengo cuarenta, y voy a por mi cuarto hijo".

"Es normal que muchas personas que me siguen quieran escuchar canciones de las antiguas porque forman en gran parte momentos de sus vidas y les trasladan, lo entiendo. Ellos han entendido que hay canciones que no puedo cantar porque me siento ridículo porque son canciones con las que no tengo que ver ahora". Así ha introducido Melendi un repertorio de éxitos haciendo un símil con una cazadora de los años 80 de su madre.

"Me voy a poner esa chaqueta de hombreras y vamos a visitar algunas canciones de las de antes", ha exclamado para entonar 'Con solo una sonrisa', 'Tu amor es suficiente' o 'Barbie de extrarradio', con las que ha llegado una auténtica fiesta al auditorio de Starlite.

Para cantar 'Déjala que baile' ha pedido la colaboración ciudadana, tema que en el álbum canta con Alejandro Sanz, mientras que se ha dado un baño de masas para interpretar 'Mírame', con la que ha bajado a la platea y ha recorrido parte de uno de los pasillos para disfrutar de su público.

'Como una vela' ha puesto fin a la primera ronda del concierto, tras la cual los seguidores han pedido otra para aclamar al asturiano su turno de bises entre vítores, silbidos y un fuerte zapateo, que ha llegado con 'Cenizas en la eternidad', 'Cheque al portamor', 'La promesa', 'Lágrimas desordenadas' y 'Habitantes de un mismo planeta'.