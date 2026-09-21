Más cerca de la fusión con Warner: Paramount llega a un acuerdo con fiscales para poner fin a la demanda antimonopolio

El Departamento de Justicia de EEUU permite a Paramount la compra de Warner Bros por 110.000 millones de dólares

Los detalles Paramount deberá distribuir 30 películas al año en cines e invertir 1.500 millones de dólares en producción cinematográfica en Hollywood durante los próximos cinco años o pagar una penalización.

Paramount Skydance ha llegado a un acuerdo con fiscales estatales para poner fin a una disputa antimonopolio, facilitando la compra de Warner Bros. Discovery por 111.000 millones de dólares. La demanda, liderada por el fiscal de California, Rob Bonta, buscaba impedir la fusión de estos gigantes de Hollywood. El acuerdo incluye que Paramount distribuya 30 películas anuales y una inversión de 1.500 millones de dólares en producción cinematográfica en cinco años. También se creará un fondo de 47,5 millones para trabajadores afectados y se establecerán restricciones para mantener precios competitivos en televisión por cable. Un juez federal debe aprobar el acuerdo.

El conglomerado de medios Paramount Skydance ha llegado a un acuerdo con un grupo de fiscales estatales para poner fin a la disputa antimonopolio, lo que allana el camino para la compra de Warner Bros. Discovery por 111.000 millones de dólares, según ha confirmado el fiscal de California, Rob Bonta.

Ambas partes han acordado resolver la demanda antimonopolio que una docena de fiscales generales, liderados por el de California, presentaron a finales de julio para impedir la fusión de dos de los más grandes estudios de Hollywood.

"Hemos logrado un acuerdo que resuelve nuestras preocupaciones antimonopolio sobre la fusión Warner Bros./Paramount... garantizando una inversión masiva en la producción cinematográfica nacional y estableciendo salvaguardias exigibles para ayudar a mantener competitivos los precios del cable", ha explicado el fiscal de California.

Paramount deberá distribuir 30 películas al año en cines e invertir 1.500 millones de dólares en producción cinematográfica en Hollywood durante los próximos cinco años o pagar una penalización como parte del pacto.

Además, se deberá establecer un fondo de 47,5 millones de dólares para los trabajadores afectados por la fusión y restricciones sobre cómo la empresa gestiona las negociaciones de televisión por cable para ayudar a mantener precios competitivos.

Pese a que Bonta ha señalado que el acuerdo no constituye un respaldo a la fusión, los fiscales creen que resuelve las inquietudes antimonopolio de los demandantes.

La oposición de los estados a esta fusión radicaba en que la operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, de acuerdo con la querella.

Un juez federal debe aprobar el acuerdo con el que se combinarían los servicios de HBO Max y Paramount+. Además de CBS, Paramount sería propietaria de decenas de canales de televisión por cable, incluidos CNN, TBS, HGTV, Food Network y Comedy Central.

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