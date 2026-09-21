Calienta, que sales: esta es la primera chirigota inscrita para el Carnaval de Cádiz (COAC) de 2027

Imagen del Gran Teatro Falla (Cádiz) durante el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de 2024.

El COAC ya tiene sus primeras agrupaciones inscritas, en categoría de adultos y en juvenil. Faltan meses para el concurso, pero Cádiz ya se prepara para su momento más esperado del año, el Carnaval.

Todavía quedan meses para que empiece el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz, pero la ciudad ya se prepara para el que es uno de los momentos más esperados del año. Y eso se nota. Este lunes, se han inscrito las dos primeras agrupaciones para el certamen.

La chirigota de Écija (Sevilla) que el año pasado cayó en cuartos de final bajo el nombre 'Nos hemos venío' arriba' ha sido la primera en inscribirse para el certamen en la categoría de adultos, bajo el nombre Pppfffff...!!!. Bajo la dirección de Jorge Manuel Rodríguez González, Juan Francisco Castro está al mando de la letra y David Castro, de la música.

En la categoría juvenil, ha sido la comparsa que el año pasado actuó como Las Traviesas la primera en apuntarse al COAC. Bajo la dirección de Jaime Rosado, Mano de Santo es su nombre para el COAC de 2027.

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