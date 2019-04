Manel Navarro 'ensordece' a las redes con un gallo en su actuación en Eurovisión

Noche difícil para Manel Navarro. El joven representante de España en Eurovisión partía con las casas de apuestas en contra y su actuación, no fue mejor. Manel desafinó claramente en uno de los momentos álgidos de la canción, 'Do It For Your Lover'. Un gallo que no pasó inadvertido ni para el público ni para las redes sociales, que no tardaron en contestar.

JAJAJAJAJA vaya con el gallo que le ha salido a Manel Navarro no puedo te lo juro 😂😂😂esta vez perdemos fijo #Eurovision pic.twitter.com/dMmqR40VY1 — Kiko Hernández (@ItsKiko_) 13 de mayo de 2017

Manel Navarro viendo Twitter pic.twitter.com/i9GYxRM3Dt — Fermín Gamboa (@fermingamboa) 13 de mayo de 2017

Imagenes en exclusiva de los ensayos de Manel Navarro #Eurovision pic.twitter.com/LDgOloGw04 — DISNEY PUTOS AMOS (@disneyReact) 13 de mayo de 2017

@pedrobonofiglio Por qué Pedro, no te ha gustado la actuación de Manel Navarro? No lo entiendo. pic.twitter.com/qWAJOyRc3K — JM Cañas (@jmcanasv) 13 de mayo de 2017

A la de Bélgica le han dicho que si se mueve llaman a Manel navarro para que le cante al oido #Eurovision — GhCotilleo🎬🐯🍑🇺🇸 (@GhCotilleo) 13 de mayo de 2017

QUIÉN PUDIERA TENER LA DICHA QUE TIENE EL GALLO??? EL GALLO SUBEEEE ECHA SU MANELETE RACATAPUMCHIMPUM Y SE SACUDEEE#Eurovision pic.twitter.com/KAE6q8bWi9 — Eme (@merycrep) 13 de mayo de 2017

Los perros del barrio con el gallo del de España. #Eurovision pic.twitter.com/kiocK4JJ85 — Facundo Moreno (@FacunMoreno) 13 de mayo de 2017

-¿Qué opinas de la actuación de España? -Si hubiera ido otro cantante, otro gallo cantaría#Eurovision pic.twitter.com/47hMI4LAEG — PABLONCÉ✨ (@PabloWaldorf_) 13 de mayo de 2017

El resto de la actuación, correcta. Una puesta en escena divertida, pero sin grandes sorpresas. Con un look hawaiano y desenfadado, Manel mostró sintonía en el escenario con el resto de la banda y tuvo guiños cómplices para las cámaras.

Finalmente, Portugal ganó Eurovisión tras años sin llegar ni siquiera a la final del festival. Por su parte, España quedó en último lugar, Manel Navarro sólo consiguió rascar cinco puntos del televoto.