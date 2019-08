Luis Pastor asegura en eldiario.es que él y su hijo cantarán en las fiestas de Aravaca pese al veto del Ayuntamiento. Lo hará en la cooperativa Rosa Luxemburgo.

El cantautor cree que no fue la junta de distrito del PP quien dio la orden de cancelar el concierto. Dice que la decisión vino "de más arriba" e insinúa que podría haberla tomado Begoña Villacís.

La vicealcaldesa de Madrid lo niega rotundamente: "No solo no soy responsable, sino que no estoy de acuerdo con la medida que se tomó. Si hubiese sido una junta de distrito de Ciudadanos eso no hubiese ocurrido", apunta.