Plácido Domingo ha recibido el cariño de sus seguidores en Austria. Su próxima actuación, el 25 de septiembre en la Ópera Metropolitana de Nueva York, está aún por confirmar hasta que se resuelva la investigación encargada por la Ópera de Los Ángeles.

Sin embargo, el pasado viernes, la Ópera Estatal de Viena anunció que mantiene en su programa las actuaciones del cantante español Plácido Domingo previstas, debido a que no veía "ninguna razón jurídicamente válida" para rescindir los contratos con el artista, a pesar de las acusaciones de presunto acoso sexual en su contra. De igual manera, permanecen en cartelera las funciones en las que Domingo dirigirá la ópera 'La Traviata', también de Verdi, en junio.

"Sobre las acusaciones de acoso sexual contra Plácido Domingo difundidas en los medios a mediados de agosto, que no tienen relación alguna con la Ópera Estatal de Viena, la dirección de la casa no ve ninguna razón jurídicamente válida para no cumplir con los contratos existentes" con el legendario tenor, añadió.

"Me afectó mucho cuando me enteré a través de la prensa de las acusaciones. No puedo juzgarlas ni tampoco quiero minimizarlas. Al mismo tiempo, tampoco quiero prejuzgar a Plácido Domingo", explicó el director de esta ópera estatal, el francés Dominique Meyer, en la nota.