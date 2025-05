laSexta, premiada con un 'Award of Excellence' en The Communicator Awards por su último rebranding

laSexta ha sido galardonada con el 'Award of Excellence' en The Communicator Awards por su innovador rediseño en la categoría de Campaign Branding. Este reconocimiento destaca la creatividad y coherencia narrativa del nuevo diseño, que refleja el espíritu irreverente del canal. Además, laSexta ha sido nominada en los premios GEMA Awards Europe. La renovación de su imagen, realizada por el área de Imagen y Creatividad de Atresmedia, incluye un nuevo logo lanzado en su 18 aniversario con el eslogan '18 años... y seguimos muy verdes', reafirmando su carácter inconformista y su compromiso con la evolución constante.

laSexta ha sido reconocida con un prestigioso premio 'Award of Excellence' en la última edición de The Communicator Awards, uno de los certámenes internacionales más relevantes que distinguen la excelencia creativa en el ámbito del diseño y la comunicación.

El premio ha sido concedido en la categoría de Campaign Branding por el reciente rediseño de la cadena, un trabajo que destaca por su innovación visual, coherencia narrativa y originalidad. Además, el canal ha sido nominado en los reconocidos premios GEMA Awards Europe, cuya resolución tendrá lugar esta semana en San Sebastián.

Estas distinciones suponen un importante reconocimiento al esfuerzo creativo y estratégico detrás de la nueva identidad de laSexta, que refuerza su posicionamiento como un medio comprometido, arriesgado, contemporáneo y en constante evolución.

Creada por el área de Imagen y Creatividad de Atresmedia, la nueva imagen de laSexta se presentaba fiel al espíritu divertido e irreverente del canal, imprimiendo un mayor carácter y variedad.

The Communicator Awards, organizados por la Academy of Interactive and Visual Arts (AIVA), reconocen cada año los proyectos más destacados en diseño, publicidad, contenido digital y comunicación corporativa a nivel mundial. El 'Award of Excellence' es la máxima distinción del certamen y solo se concede a propuestas que demuestran un nivel excepcional de calidad y creatividad.

Un logo con motivo del 18 cumpleaños de laSexta

El nuevo logo de laSexta fue lanzado el 7 de mayo de 2024 con motivo del 18 aniversario del canal junto con el eslogan '18 años... y seguimos muy verdes', simplificando a la perfección el ADN inconformista que mantiene el canal de Atresmedia.

Para celebrar la mayoría de edad y su éxito consolidado, laSexta renovó su imagen actualizando su identidad con el restyling de su logotipo y el diseño de un nuevo sistema visual para todas las piezas gráficas que visten la imagen del canal, tanto en su emisión en televisión, como en sus aplicaciones digitales y soportes off air.

Fiel a sus señas de identidad, el verde sigue siendo el protagonista, pero la gama cromática se actualiza con un tono más vibrante, reflejando la energía y vitalidad de la marca. Además, se optó por una única masa de color para el logotipo, simplificando su lectura y a su vez reforzando su impacto visual.

Se diseñó una paleta de colores complementaria más abierta y variada, que acompaña el desarrollo visual en emisión, ofreciendo versatilidad a la identidad del canal y favoreciendo la promoción de los contenidos. Y también, creó una tipografía propia, ad hoc a la marca, que refuerza su expresividad, incorporando caracteres especiales que añaden un toque distintivo a la comunicación visual de laSexta.

El equipo de Imagen y Creatividad de Atresmedia también desarrolló un nuevo sistema de identidad gráfica que viste la continuidad del canal en emisión. El elemento protagonista de este nuevo sistema de animación es el logo polimorfo que nos ofrece hasta 6 variaciones de la marca, para dotar al canal de mayor carácter y expresividad.

Este nuevo elemento entra en el juego como una pieza clave de comunicación con el espectador: juega con él, le guía, le sorprende, le da la bienvenida a un nuevo mundo… Es el hilo conductor del nuevo universo gráfico de laSexta, puesto que adopta múltiples roles: desde ser la mosca del canal, hasta actuar de selector de navegación, convertirse en un elemento interactivo e incluso ofrecer su variedad de formas para crear transiciones y animaciones en las piezas gráficas y de producto.