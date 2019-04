La primera librería LGTBI de España pide ayuda para no cerrar: "'Berkana' era el único recurso para muchas personas"

'Berkana' es un salvavidas al que agarrarse, fue la primera librería de temática gay y lesbiana de España. Se fundó en 1993, una época en la que las ofertas todavía eran en pesetas, Internet no era una amenaza y el colectivo LGTBI español tenía miedo de alzar la voz.

"Era el único recurso que teníamos y que tenían muchos gays y lesbianas que vivían fuera de Madrid", explica Mili Hernández, copropietaria de 'Berkana'.

Más que librería, 'Berkana' siempre ha sido una lugar al que acudir para personas que no sabían cómo aceptar su sexualidad. "Es mucho más que una librería", explica un cliente. Calaron tan hondo que un teniente coronel del Ejército logró reunir el valor suficiente para decir a todo el mundo que era gay hace ya 17 años. "Era cliente mio, no venía de uniforme y un día vino y me dijo que quería hablar conmigo porque quería salir del armario. Le respondí que muy bien", recuerda Hernández.

De 2003 a 2008 pasaban por 'Berkana' 300 personas al día, pero la crisis y la venta por Internet han ido haciendo mella poco a poco. Tuvieron que cambiar a un local más pequeño. Ahora, luchan por no cerrar y piden ayuda: algo muy difícil para dos personas que siempre han estado acostumbradas a darla.

"Siempre hemos sido donantes de ayuda, consejos e información. No se lleva nada bien", destaca Hernández. 'Berkana' quiere hacer todo posible para seguir a flote en el corazón de Madrid y continuar siendo tan necesaria como el primer día.