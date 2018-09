La evidente desigualdad en los festivales de cine y música: esta es la cantidad de hombres y mujeres que hay en cada uno

Más presencia de mujeres directoras en festivales de cine es el objetivo por el que lucha Ana Laura Díaz desde hace 9 años. "Decir que las películas no llegan a los programadores es no darse cuenta del problema y no dar una solución", explica la directora del 'Festival de Cine Político dirigido por Mujeres'.

En este festival hay películas comprometidas y de denuncia social hechas por ellas directoras como Ayelén Velázquez, una de las participantes que lamenta que "en los grandes festivales del mundo hay una o dos películas dirigidas por mujeres y el resto son hombres al frente de esos films".

En Venecia, de las 21 películas de la Sección Oficial, solo una estaba dirigida por una mujer; en Cannes, tres frente a 18 dirigidas por hombres; y en el festival de cine de Berlín, tan solo cuatro de mujeres frente a las 17 de hombres.

Una desigualdad evidente también en los festivales de música, y es que desde 'Mujeres y Música' denuncian que aquí la presencia de las mujeres ronda tan solo el 12% de media.

Ale Castellano afirma que "lo que nos vienen a decir es que los carteles tal y como están, están bien porque están dando dinero y no los vamos a cambiar. Simplemente se ignora a las mujeres que hay haciendo música y se resiste al cambio, no es que las mujeres vayan a dar menos dinero o no".

Al analizar cuántos hombres y cuántas mujeres han participado en algunos de los festivales más conocidos, la diferencia es más que evidente.

Barcelona celebra estos días las fiestas de la Mercè, y a pesar de su pregón claramente feminista, salvo una mujer en uno de sus conciertos, todos los grupos están formados íntegramente por hombres.