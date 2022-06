El actor estadounidense Kevin Spacey, acusado de cargos por agresión sexual en el Reino Unido, ha quedado en libertad hasta una nueva vista que se celebrará el próximo 14 de julio, según determinó un juez británico.

Spacey, de 62 años, se personó ante la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, donde confirmó su identidad, su fecha de nacimiento -26 de julio de 1959- y una dirección en Londres y tendrá que declararse formalmente culpable o inocente en la nueva audiencia del próximo mes, en la Corte de Magistrados de Southwark.

El juez consideró que no existe riesgo de fuga, dado que el intérprete ha colaborado con la Policía y en la investigación. Spacey, con traje azul, camisa blanca y corbata, siguió la vista desde la galería de los acusados con expresión neutra, y mirando ocasionalmente hacia el sector de la sala dedicado a los numerosos medios de comunicación, que se congregaron por decenas tanto dentro como fuera de las puertas del tribunal.

Durante la breve audiencia, la fiscal, Natalie Dawson, solicitó al magistrado que el sospechoso quedara en libertad condicional, que entregara sus documentos de viaje y se ubicara en una vivienda que posee en Londres. No obstante, el abogado de la Defensa, Patrick Gibbs, rebatió esos argumentos, arguyendo que el actor solicita estar en EEUU "la mayor parte del tiempo, por motivos laborales" y que es en ese país donde tiene "a toda su familia y a su perro de 9 años". Además, el letrado subrayó que el actor "niega vigorosamente" todos los cargos imputados contra él y así lo demostrará durante el proceso judicial, además de recordar que el intérprete "ha colaborado totalmente con la policía" y tiene voluntad de continuar haciéndolo.

Niega los cargos

Spacey se entregó voluntariamente a la Policía y rechaza rotundamente los cuatro cargos contra tres hombres que se le imputan en este país, cometidos presuntamente entre 2005 y 2013. Su abogado, Patrick Gibbs, subrayó que "niega rotundamente cualquier criminalidad" y aseguró que "lo demostrará durante el proceso". Gibbs convenció al juez para que dejara en libertad a su cliente hasta la próxima audiencia, que el magistrado fijó para el 14 de julio en el tribunal de Southwark, también en Londres, cuando el acusado tendrá que declararse culpable o no culpable.

Agresiones sexuales

Los cinco cargos que se imputan a Spacey comprenden dos supuestas agresiones sexuales en marzo de 2005 en Londres contra un hombre (referido como demandante número 1) que ahora tiene más de 40 años. Una tercera agresión se produjo supuestamente también en la capital en agosto de 2008 contra el "demandante número 2", que actualmente tiene más de 30 años. Este hombre le acusa asimismo de hacerle participar en una actividad penetrativa sin consentimiento, un cargo de mayor gravedad que ha motivado que el caso pase de la corte de Westminster a la de Southwark. Otra agresión sexual, contra el demandante número 3, tuvo lugar, según la Policía, en abril de 2013 en el condado inglés de Gloucestershire.

Tras conocer las alegaciones el mes pasado, Spacey, ganador de dos Oscar por "Sospechosos habituales" (1995) y "American beauty" (1999), adelantó el 31 de mayo desde Estados Unidos que colaboraría con la Justicia inglesa. "Aunque me decepciona la decisión de la Fiscalía (británica) de presentar cargos, me presentaré voluntariamente en el Reino Unido tan pronto como pueda y me defenderé. Tengo confianza en que demostraré mi inocencia", indicó el actor en un comunicado.

El artista estadounidense residió durante varios años en Londres, donde ocupó el puesto de director artístico del teatro The Old Vic entre 2003 y 2015, periodo en el que se enmarcan los presuntos delitos.

Los responsables de esa sala londinense indicaron en 2017 que habían recibido quejas de 20 personas que aseguraron que fueron acosadas sexualmente por Spacey, quien también afrontó cargos por este tipo de delitos en EEUU.