'Juego de Tronos' se ha consolidado como favorita para la 71º edición de los Emmy tras ganar 10 premios en la gala Creative Arts, que incluye gran cantidad de categorías técnicas para formatos específicos de la pequeña pantalla.

Debido al alto número de disciplinas premiadas en los premios Emmy, la Academia de la Televisión los dividen en dos partes: los Creative Arts, una especie de gala previa con galardones más concretos, y los Primetime Emmy, que representa la gran gala de entrega de estatuillas.

Entre los premios obtenidos por 'Juego de Tronos' destacan el de 'Mejor casting', 'Mejor composición musical para una serie dramática' o el de 'Mejor vestuario de ciencia ficción o fantasía'.

La superproducción de HBO partía con 32 nominaciones para los Emmy, con las que logró el récord de candidaturas en una misma edición. Además, 'Juego de Tronos' es la serie más galardonada de la historia de estos premios, con 47 estatuillas.

Por detrás se han situado en los Creative Arts la serie limitada 'Chernobyl' y el documental 'Free Solo', con siete galardones cada uno. Les ha seguido de cerca 'La Maravillosa Señora Maisel' con seis premios.

La gala principal de los Emmy tendrá lugar el próximo 22 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles, sin presentador. 'Juego de Tronos' se enfrentará por el Emmy a la 'Mejor serie dramática' a las también aspirantes 'Killing Eve', 'Better Call Saul', 'Bodyguard', 'Ozark', 'Pose', 'Succession' y 'This is Us'.

Por su parte, 'Veep' y 'La Maravillosa Señora Maisel' parten como favoritas en la carrera por el premio a la 'Mejor comedia', una categoría en la que también han sido nominadas 'Barry', 'Fleabag', 'Muñeca Rusa', 'The Good Place' y 'Schitts Creek'.