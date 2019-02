José Andrés lanza otro dardo a Trump: "Los inmigrantes hacen que la humanidad avance"

En una atípica gala de los Oscar en la que no había presentador, han sido los propios actores, actrices y demás celebridades quien han ido rotando para entregar los preciados galardones y, de paso, conducir mínimamente la gala. Una de las personas encargada de entregar un premio ha sido el chef español José Andrés, famoso por ser abiertamente crítico con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

José Andrés ha aparecido en el escenario acompañado del actor mexicano Diego Luna, quien empezó diciendo que ya tenían permiso para hablar en español. Claro, esto lo dijo en la lengua de Cervantes y poco después de la aparición de Javier Bardem, quien dijo, también en casellano, un alegato contra el muro de Trump. "Ya nos abrieron la puerta y no nos sacan de aquí", bromeó Luna con José Andrés antes de presentar 'Roma', la película del mexicano Alfonso Cuarón.

El chef aprovechó su minuto de gloria para dirigirse a la población "de todo el mundo" y lanzó un alegato en favor de la inmigración: "los inmigrantes hacen que la humanidad avance", dijo en inglés en un claro mensaje a Donald Trump, quien mantiene un discurso antiimigración y quiere construir un muro con México para evitar que ciudadanos latinoamericanos accedan al país estadounidense.

José Andrés calificó 'Roma' como una película "maravillosa e íntima" que da voz !a los que no tienen voz, y nos recuerda la comprensión y la compasión que todos nosotros debemos a las personas invisibles en nuestras vidas, inmigrantes y mujeres, que hacen avanzar a la humanidad". Con estas palabras, todo el teatro se encendió en un fuerte aplauso al español.

Poco antes de su aparición en el teatro, habló con la agencia EFE en la alfombra roja de los premios y reconoció que no se esperaba haber sido invitado a la prestigiosa gala: "Quién me iba a decir que iba a estar aquí. Pero bueno, así es la vida", bromeó el cocinero.

"Esperemos que la presión no me pueda y que no me quede con las palabras a medio contar. Es una experiencia bonita", agregó.