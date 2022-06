John Williams está trabajando en la que podría ser su última banda sonora para una película. El compositor, de 90 años, así lo ha indicado en una entrevista con 'Associated Press', en la que revela que 'Indiana Jones 5' puede ser su último film.

El autor de bandas sonoras tan emblemáticas como la de 'Star Wars', 'E.T', 'Harry Potter' o 'Tiburón' sin embargo no tiene del todo claro si está preparado para ello. "No quiero que se me vea eliminando categóricamente ninguna actividad", apunta, aunque reconoce que componer la música para una película como 'Star Wars' exige seis meses de trabajo, lo que supone para él un "largo compromiso" en este momento de su vida.

No obstante, Williams aclara en la entrevista que no se retira de la música. De hecho, está volcado en componer música para conciertos, incluido uno que está escribiendo para el pianista Emanuel Ax. Además, el compositor recientemente publicó un disco de conciertos para violonchelo y tiene previsto ofrecer varias actuaciones a lo largo de este año en diferentes lugares del mundo.

Tras cumplir los 90 el pasado mes de febrero, el artista asegura que la música le ha dado su vida y reflexiona en la citada entrevista sobre su larga y prolífica carrera, a lo largo de la cual ha escrito más de un centenar de partituras para un sinfín de películas, entre las que también se incluyen 'Superman', 'La lista de Schindler' o 'Jurassic Park. Obras reconocibles en todo el planeta que le han valido nada menos que cinco premios Oscar y 52 nominaciones de la Academia de Hollywood.