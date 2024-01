La imagen de Itziar Ituño encabezando una manifestación en favor de los presos de ETA ha provocado una oleada de ataques en redes sociales contra la actriz vasca, con amenazas de muerte incluidas.

Una situación que ha repercutido también en su vida profesional, y es que empresas como Iberia y BMW decidieron cancelar las campañas de publicidad que tenían cerradas con la intérprete debido a su posición. En concreto, estas empresas argumentaron que no querían "posicionarse ideológicamente".

Ahora, días después de que se desatase la polémica, la actriz ha decidido pronunciarse a través de sus redes sociales para mandar un mensaje de agradecimiento a todas aquellas personas que le han estado apoyando durante este tiempo.

''Eskerrik asko zuen babesagatik, ez dot inoiz ahaztuko. Thanks for your support, I'll never forget it'', ha escrito en Instagram. Un mensaje que se traduce por: "'Gracias por vuestro apoyo, no lo olvidaré nunca''.

Lo cierto es que Itziar Ituño ha recibido durante estos días el apoyo tanto de compañeros de profesión como de algunos políticos. Una de las primeras en pronunciarse fue la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua, que salió en defensa de la actriz asegurando que la respuesta que se estaba dando a la decisión de Ituño de participar en esta manifestación estaba siendo de "una gravedad excepcional".

Por su parte, Ernest Urtasun también ha querido dar su opinión sobre lo sucedido, trasladando todo su apoyo como ministro de Cultura a la actriz. "No es de recibo lo que está viviendo", ha asegurado.

Un apoyo al que se han sumado otros rostros conocidos como Juan del Val , que ha defendido que es importante dejar a la gente que "piense como le dé la gana".