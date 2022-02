Ana Mena es la única artista española que participa en esta edición del Festival de la Canción de San Remo. En las seratas, la cantante no ha obtenido buenas puntuaciones por parte de ninguno de los jurados tras interpretar en varias ocasiones su tema 'Duecentomila ore'.

Ni el jurado profesional compuesto por periodistas ni el público, a través del jurado demoscópico y el televoto, han otorgado puntos suficientes a Ana Mena para que consiga salir de las últimas posiciones del ranking. Ante estas valoraciones negativas, surgen varias preguntas sobre el desempeño de la artista en el certamen, la posibilidad de que represente a Italia en Eurovisión y cómo afectará su paso por San Remo a su carrera musical.

Para responder a estas cuestiones, LaSexta.com se ha puesto en contacto con tres expertos en el festival: Alejandro Abad, cantante y compositor español con una amplia trayectoria que ha participado dos veces en Eurovisión; Juanma Fernández, director de Bluper y experto en el certamen, y Luis Mesa, periodista especializado en Eurovisión y colaborador en varios medios de comunicación.

¿Tiene Ana Mena alguna posibilidad de representar a Italia en Eurovisión?

Con respecto a la remota posibilidad de que Ana Mena consiga mejorar sus resultados y representar a Italia en Eurovisión, los tres expertos lo tienen claro. "No, Ana Mena no tiene ninguna posibilidad de representar a Italia en Eurovisión. Ha quedado última en el listado de los periodistas, que saben bastante de esto, y es muy difícil que una canción que de primeras no ha entrado pueda mejorar sus posiciones", explica Juanma Fernández.

Es muy difícil que una canción que de primeras no ha entrado pueda mejorar sus posiciones

Coincide con él Luis Mesa, que además remarca que esto "se lleva sabiendo de hace tiempo" y destaca que Ana Mena también fue la peor valorada por la prensa en la semana previa a San Remo 2022. Por su parte, Alejandro Abad sostiene que las posibilidades son "muy bajas" y que a las malas puntuaciones de los periodistas hay que sumar las "acusaciones de inspiración" por parte de algunos espectadores, que encontraron similitudes entre 'Duecentomila ore' y la canción 'Amandoti' de Gianna Nannini.

Los motivos de la malas puntuaciones de Ana Mena en el Festival de San Remo

Después de reafirmar que la elección de Ana Mena como representante de Italia en Eurovisión es muy improbable, cabe analizar los motivos de este mal desempeño. Alejandro Abad ha expresado que le gusta mucho la propuesta de la cantante malagueña, pero que sus rivales eran muy fuertes: "El problema es que tiene una competencia con un largo historial musical en festivales y en televisión. Italia es uno de los países donde la música es casi sagrada, cualquier persona de la calle tiene el oído educado. Son mucho más exigentes que nosotros y no tienen complejos".

Por otro lado, el director de Bluper achaca lo sucedido al estilo de 'Duecentomila Ore': "No era el tipo de canción que se esperaba de ella, es de los singles más flojos que ha sacado en Italia en los últimos tiempos y no es una canción que se adapte bien a la orquesta en directo". En esta línea, Luis Mesa cree que Ana Mena "ha intentado mezclar su influencia española y andaluza con la influencia sureña de Italia". "En su actuación dejó fría a la prensa y a la gente que la escuchó", añade el periodista evidenciando que esta amalgama hispanoitaliana no ha conseguido convencer.

¿Cómo afectará el paso por el Festival de San Remo a la carrera de Ana Mena?

Cuando el Festival de San Remo toque a su fin, Ana Mena tendrá que seguir pensando en su carrera musical que, hasta el momento, la ha llevado a convertirse en una exitosa artista con gran proyección en España y en Italia. Sin embargo, queda la duda de si esta deslucida participación en el certamen podría afectar su trayectoria.

En Italia respetan tanto la música que no existen los vencidos, solo los vencedores

"Habrá que ver cómo lo gestiona su equipo. Teniendo en cuenta que se ha salido de su estilo, creo que lo que harán es ver si este single funciona en versión estudio y si no, a otra cosa", expone Juanma Fernández, que añade: "No va a tener consecuencias negativas en su carrera, pero va a quedar como una pequeña mancha en su currículum porque se esperaba mucho de ella".

Por el contrario, Luis Mesa considera que el paso de la cantante por San Remo va a ser su "salto definitivo": "Está preparando su disco, que va a tener una versión en castellano y otra en italiano, y va a ser el verano de Ana Mena, sin ninguna duda". Como conclusión sobre el debut de la artista en esta competición musical, Alejandro Abad asevera: "El solo hecho de que la hayan aceptado es un gran triunfo, no tendría que afectarle en exceso. Además, en Italia respetan tanto la música que no existen los vencidos, solo los vencedores".