Inés Hernand, abogada y presentadora, ha hablado con laSexta en la alfombra roja de los Premios Feroz sobre las acusaciones de tres mujeres al cineasta Carlos Vermut de ejercer "violencia sexual" y trato denigrante, y las posteriores declaraciones hechas por el director de cine al respecto. "Me han parecido unas declaraciones bastante mezquinas e inoportunas por parte del director, porque ya que te lo están diciendo, te disculpas o haces algo que sea digno", ha expresado Hernand, tras lo que ha dicho que 'Mantícora', película dirigida por Vermut, "es una mierda".

Asimismo, en declaraciones a 'El País', Hernand ha dado la "enhorabuena" a los periodistas por "preguntar también a la otra parte siempre, porque eso es la labor del periodista". Sin embargo, ha expresado que le ha parecido "bastante fuerte el cinismo en el que se dice que estas son las acusaciones que se están diciendo, hay personas que se han sentido forzadas y que le dijeron explícitamente que 'no', y que ese señor haya dicho que no se acuerda". "Es de unos niveles de cinismo y de necedad propios del narcisismo", ha añadido.

En este sentido, la abogada ha señalado que "últimamente está empezando a parecer que en ciertos sectores todo el mundo son violadores hasta que se demuestre lo contrario". "Evidentemente, todo mi apoyo a las víctimas; es muy importante entender que las violencias sexuales es una cuestión que no necesita de prueba fehaciente en un momento determinado, sino que basta con que reconozcas que has tenido una agresión o una relación no consentida como para que así se reconozca", ha defendido.

Además, Hernand ha manifestado que "la cultura de la violación está vigente en todas las estructuras, no solo en el cine", algo que ha calificado de "mierda" y "lacra". "Podemos decir Hermanas, aquí están vuestras manadas, y me alegro de que lo hayan denunciado", ha declarado la colaboradora de televisión, quien ha destacado que en la alfombra de los Premios Feroz "solo se habla de esto". "Hay medios que están más tímidos, pero afortunadamente, y esto es gracias al feminismo, hay personas que están diciendo que esto es un asco, así que yo solo espero acabar esta velada sin ninguna relación no consentida", ha concluido.