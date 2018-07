Indignación de los seguidores de Bruno Mars por el falso concierto privado en la sala Shôko Madrid

El sábado 1 de abril era el día grande para los fans de Bruno Mars en Madrid, ya que podrían disfrutar en directo de las canciones más icónicas del artista. Algo que muchos pensaban vivir en un supuesto concierto en la conocida sala Shôko Madrid de la capital.

La fiesta anunciaba la presencia de Mars en la sala, pero en ningún momento los responsables confirmaron que el cantante hawaiano daría un concierto privado. Así lo especificaba el cartel en el que se puede leer: "24K Magic World Tour. Official Pre party. Hosted by Bruno Mars" ("24K Magic World Tour. Pre Party Oficial. Presentada por Bruno Mars").

Muchos de los seguidores del compositor se pensaron que debido a que las entradas para el WiZink Center se agotaron en apenas 2 horas, haría un concierto para aquellos que no pudieron adquirir las entradas. Pero resultó no ser así.

Tras varias horas de cola los asistentes lograron entrar a Shôko Madrid, pero el primer problema de la noche llegó cuando todos los que no eran VIP, con entradas entre los 60 y 120 euros, estuvieron en el mismo lugar, la pista de la sala, durante más de dos horas sin saber que estaba pasando o cuando iba a aparecer en escena Bruno Mars, según relata @Menitex en su perfil de Twitter.

El cantante se encontraba en el reservado de la sala, ubicado en un segundo piso, con personajes famosos con los que pasó la mayor parte de la velada. Y quizá dedicó un concierto íntimo. En ese momento, las personas que se encontraban en la pista intentaban, sin éxito, ver lo que sucedía en aquella parte.

Al rededor de las 3 de la mañana llegó el momento esperado por los fans. Bruno Mars aparecía en el escenario para saludar a la multitud que había ido a verle -muchos de ellos no consiguieron ver nada-. Cuando las personas de la pista pensaban que iba a dar comienzo el concierto privado, Mars tan solo cantó unas pocas líneas de sus temas 24K y Locked Out Of Heaven.

Tras unos escasos minutos en el escenario de Shôko Madrid, el músico desapareció, volviendo a escena los DJ's encargados de amenizar la noche. Una velada que ha terminado con la mayor parte del público rellenando hojas de reclamación por el mal recuerdo que se han llevado de lo que parecía ser una noche para rememorar.

Las redes sociales no tardaron en incendiarse y comentar el tema. Algo que Shôko Madrid no ha mencionado todavía en ninguno de sus perfiles, ya que vendieron el evento como una Pre Party en la que estaría Bruno Mars.

Shoko ha vendido fatal lo de Bruno Mars y ha sido todo un timo. Mucho concierto privado pero ha cantado 3 canciones y para todos los Vips. — Very special agent. (@Missofmichele) 2 de abril de 2017

Después de saber lo ocurrido en Shôko con Bruno, desde aquí, animamos a todos los fans afectados a poner una hoja de reclamación. — Bruno Mars Spain (@brunomarspain) 2 de abril de 2017

Estamos totalmente en contra de lo que ha pasado ayer por la noche en la sala Shoko con @BrunoMars y lo sentimos por todos los que pagaron. — Bruno Mars Spain (@BrunoMars_Spain) 2 de abril de 2017

Como que lida com esse sorriso? 😍 Bruno Mars na boate Shôko em Madrid. (ig: anita_mlo) pic.twitter.com/uYPkfzHPyL — All About You Mars (@AllAboutYouMars) 2 de abril de 2017