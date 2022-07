Apenas 48 horas antes del pistoletazo de salida al Madrid Puro Reggaeton Festival, la cuenta oficial del evento hacía público el cambio de localización. "¡Nos mudamos!", afirmaban este miércoles en su cuenta de Instagram, sin que los asistentes tuvieran más información sobre los cambios: tan solo un correo generalizado en el que confirmaban este giro para "ganar espacio" y adjuntaban un plano del estadio. Ni detalles sobre la organización en la nueva ubicación, ni ninguna comunicación personal con las mas de 35.000 personas con entrada.

Acto seguido y ante una avalancha de quejas públicas, la empresa también desactivaba los comentarios en las publicaciones de Instagram. A última hora del mismo miércoles, añadían un nuevo 'post' con infografías sobre los horarios de las actuaciones y un pequeño mapa en el que se detallaban dos puntos de acceso al estadio: uno para los asistentes con entrada 'VIP' y otro para la entrada general.

En ninguna de las dos vías de información la empresa otorgaba los datos necesarios sobre la ubicación de cada entrada, ni siquiera detallaban si los asistentes iban a tener algún asiento asignado. Hasta entonces, el festival, que duraba dos días y arrancaba este mismo viernes a las 16:15 horas, iba a ser en la Caja Mágica, un recinto sin gradas con capacidad para 20.000 personas en el que los asistentes iban a poder disfrutar del evento en una explanada.

La Comunidad de Madrid asegura que la empresa solicitó el permiso para el evento el día 12 de julio y sin reunir "en ningún caso los requisitos en materia de seguridad necesarios". Habría sido la Policía Municipal de Madrid quien habría alertado de ello al Ayuntamiento el día 13, mismo día en el que el Madrid Puro Reggaeton Festival anunció el cambio de ubicación a los asistentes. Tan solo 24 horas después, la Comunidad de Madrid cancelaba su celebración a menos de 24 horas de su inicio. Sin embargo, por el momento no ha habido ninguna confirmación oficial por parte de la organización.

Según ha podido saber laSexta, la Comunidad de Madrid y la empresa organizadora están reunidos en este momento para tratar de analizar la nueva información presentada por parte de la empresa del festival, si bien a apenas 4 horas del evento, parece complejo llegar a un acuerdo.

Bad Bunny, en Ifema... así iba a ser en 2020

Algunos asistentes aseguran a laSexta que desde que se anunció que se posponía el evento a 2021, ya que estaba previsto en un primer momento para junio de 2020, tan solo han recibido dos comunicaciones. "El último correo que tengo de ellos es del 9 de junio de 2021, que fue para decir que se aplazaba al 2022. Desde entonces, hasta el miércoles que mandaron un correo diciendo que se aplazaba de la Caja Mágica al Metropolitano", ha confirmado uno de los asistentes a laSexta.

Este joven compró la entrada en febrero de 2020. Por entonces, el evento iba a ser de un solo día, 26 de junio, a las 12:00 horas en el recinto de Ifema, en Madrid. Además, le incluía dos consumiciones en las dos primeras horas de conciertos. Los artistas también eran diferentes a los que posteriormente confirmaron para la actuación en el Wanda Metropolitano: ni Bad Bunny ni Jhay Cortez estarían en el evento, como en un primer momento se afirmó. Además, ya en 2021, la empresa seguía sosteniendo en redes sociales que los artistas serían los mismos y que únicamente, por las molestias, añadían más actuaciones alargando el festival a dos días.

La primera comunicación que recibió este joven se producía así en junio de 2021. En un comunicado, informaban de que el evento tendría que celebrarse en junio de 2022. "A día de hoy los eventos multitudinarios no están permitidos, ya que no pueden cumplir los requisitos sanitarios. No queremos poner en riesgo la salud de nadie, por eso nos vemos en la obligación de aplazar el Madrid Puro Reggaeton Festival al viernes 24 y sábado 25 de junio de 2022", detallaban entonces.

Asimismo, ofrecían la opción de conservar la entrada o devolverla por las molestias. A principios de 2022, Madrid Puro Reggaeton Festival se iniciaba en las redes sociales lanzando nuevas entradas con nuevos precios e información más detallada sobre los cambios. Allí ya se informaba de que el evento arrancaría a las 16:00 horas y sería de dos días. Sin embargo, no se informaba sobre si los artistas seguirían siendo los mismos.

En abril de 2022, aún sostenían como cabeza de cartel a Jhay Cortez, aunque no había información sobre si acudiría Bad Bunny, uno de los artistas más escuchados del mundo en las plataformas musicales. El 20 de abril, sin comunicación directa a los asistentes, publicaban un 'post' en Instagram en el que confirmaban la asistencia de Daddy Yankee en la que será su última gira y el cambio de fechas: ya no sería el 24 y 25 de junio de 2022, sino el 15 y 16 de julio. "Todas las entradas ya adquiridas son válidas", afirmaban.

Sin embargo, ya no había rastro de las consumiciones y se informaba poco después de que no se podía pasar comida ni bebida al recinto. Un hecho que Facua calificó de "abusivo". La organización denunció a 'Con la música a otra parte 202 AIE', la empresa organizadora, al entender que la actividad principal del festival no es la hostelería, por lo que la prohibición era una "cláusula abusiva".

En abril comunicaron nuevas fechas

Así, en todo 2022, los asistentes han ido aquejando la mala comunicación y organización del evento ante el desconcierto por los artistas que finalmente serían confirmados, la ubicación y el horario.

En redes sociales, numerosos usuarios habían criticado el cambio de fechas a apenas tres meses del festival con las posibles cancelaciones de trayectos y molestias para los asistentes que ello conlleva. Sin embargo, los cambios producidos en la última semana han elevado la crispación, causado la indignación generalizada.

Ante ello, una oleada de usuarios preguntaba a la organización a través de redes sociales si tendrían que quedarse en la grada o, al contrario, podrían estar en pista. Las respuestas ya evidenciaban la falta de previsión en la organización del evento. "No va por asientos, va por zonas", afirmaba la empresa en respuesta a una usuaria.

Los asistentes también han denunciado en redes la falta de seguridad, ya que desconocían por qué puerta podrían entrar al estadio, dónde se ubicaban los baños o los servicios de hostelería en un festival de 10 horas de duración.

Tanto es así que incluso algunos usuarios han iniciado chats de grupo en Whatsapp para presentar una demanda conjunta ante las organizaciones de consumidores en caso de que exista la comunicación oficial de cancelación del festival, ya que por el momento la empresa organizadora no ha dado ninguna noticia a sus clientes.

Comunicado de la Comunidad de Madrid y la empresa organizadora

Apenas 24 horas después del anuncio, la Comunidad de Madrid cancelaba el festival. Según ha indicado esta misma mañana, sería la Policía la que ha puesto en relevancia los fallos de seguridad: "El Plan presentado por la organización al Ayuntamiento de Madrid no reúne en ningún caso los requisitos en materia de seguridad necesarios, tal y como recoge el informe de la Policía Municipal de Madrid".

"La organización, tras cambiar la ubicación del evento, que en origen pretendía llevar a cabo en el recinto de la Caja Mágica, solicitó un nuevo permiso el lunes 11 de julio. Para este tipo de eventos el plazo mínimo de solicitud es de un mes, por lo que se encontraba fuera de plazo", expone la Comunidad de Madrid en el comunicado.

Además, aseguran que "un informe de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid señala que las medidas de seguridad y la documentación presentada por la organización no reúnen los requisitos necesarios, denegando por tanto la celebración de dicho evento". Este informe "fue emitido por el Ayuntamiento el miércoles 13 de julio, y es el que determina a la Comunidad de Madrid a no autorizar la celebración del mismo", añaden.

En concreto, exponen que la solicitud se registra el día 12 de julio a las 14:46 horas, cuando el plazo es de 30 días. Además, reflejan algunas de las cuestiones a las que hace referencia la Policía Municipal, como que "el plan de Movilidad presentado no hace referencia a la ubicación en la que se quiere realizar el festival" o que "el Seguro de Responsabilidad Civil presentado no tiene la ubicación correcta, teniendo como dirección donde está ubicada la Caja Mágica".

También exponen que "tampoco presenta la exención acústica para superar los niveles sonoros" y que "en el Plan de Autoprotección existen errores en los datos de actividad".

Sin embargo, 'Con la música a otra parte 202 AIE', la empresa organizadora, ha emitido un comunicado en el que aseguran haber recibido con "sorpresa, estupor e indefensión" el anuncio de la Comunidad de Madrid y ha afirmado que se cambió el lugar del evento para que fuera "más seguro, con mejores accesos, mejor conexión de transporte público y más espacio". Además, aqueja las molestias que puede ocasionar en las más de 35.000 personas que pretendían acudir a la cita, en la que se esperaba la despedida del reggaetonero Daddy Yankee en Madrid tras anunciar su retirada de la música.

Según la organización, si los plazos se han excedido "es porque la Administración ha solicitado más y más documentación y el equipo del festival ha necesitado tiempo para satisfacer esas peticiones". En el comunicado alegan que todo estaba preparado y que ya había abonado la tasa de celebración de eventos a la Comunidad de Madrid.

"No podemos comprender ni aceptar que el anuncio de impedir la celebración de este festival sea debido a cuestiones técnicas", añaden, afirmando así que "existe una falta de voluntad en la Administración autonómica para que este evento tenga lugar".