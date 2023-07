La estrella del rock Rod Stewart ha ofrecido un histórico concierto en el festival Starlite en Marbella. A sus 78 años de edad, el incombustible artista londinense hizo un repaso la noche del viernes a los grandes éxitos de su carrera.

El cantante, compositor, artista y productor pisó por primera vez el Auditorio de Starlite Catalana Occidente para presentar un show en el que interpretó canciones como 'Forever Young', 'Can´t Stop Me Now', 'Maggie May', 'Rhythm of My Heart' o 'Da Ya Think I’m Sexy?'.

Rod Stewart ha vendido más de 250 millones de álbumes y singles en todo el mundo. Su inolvidable repertorio incluye éxitos en todos los géneros de la música popular, desde el rock y el folk hasta el R&B.

A lo largo de su carrera ha sido alabado como el mejor cantante de su generación, ha escrito temas que se han convertido en estándares modernos e himnos que han pasado de generación en generación.

El Premio ASCAP Founders por composición de canciones, Grammy™ Living Legend o el nombramiento de 'Sir Rod Stewart' en el Palacio de Buckingham por sus servicios a la música y a la caridad son solo algunos de los reconocimientos recibidos durante sus más de 50 años en la música.