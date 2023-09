Los MTV Video Music Awards han celebrado esta noche su 40ª edición por todo lo alto y a la fiesta no ha faltado ni uno solo de los rostros más conocidos del mundo de la música. La gala ha tenido momentos memorables y grandes ganadores, como es el caso de Taylor Swift, que se ha llevado a casa todos los premios a los que estaba nominada.

Sin embargo, nuestra mirada se detiene en el espectacular show que ofreció Shakira en directo que puedes ver en el siguiente vídeo. Un popurrí en el que repasa sus más de 30 años de carrera y recoge grandes éxitos como 'She Wolf', 'Te felicito', 'TQG' 'BZRP Music Sessions #53', 'Objection', 'Ojos así', 'Hips don´t lie' o 'Whenever, Wherever'.

La artista colombiana optaba a cuatro premios diferentes, en tres categorías: Artista del Año, Mejor Canción Latina y Mejor Colaboración. Además, recibió el Premio Michael Jackson Video Vanguard, en reconocimiento a sus más de tres décadas en el mundo de la música. También fue ganadora de la Mejor Colaboración por TQG junto a Karol G.