Cientos de años antes de Daenerys, Jon Snow y Cersei Lannister, la casa Targaryen se consolidaba como una de las más importantes de Poniente. Esta es la historia que contará 'House of the Dragon' (en español, 'La casa del drgón'), la precuela de 'Juego de Tronos' a la que HBO ha dado luz verde.

Una noticia que se ha hecho pública al tiempo que se ha conocido que la plataforma de 'streaming' no seguirá adelante con la ficción que iba a protagonizar Naomi Watts y que se postulaba como la primera serie derivada de la superproducción de fantasía épica. Según el medio especializado 'Deadline', este proyecto ya contaba con un episodio piloto, pero finalmente HBO ha optado por cancelarlo y continuar por otro camino.

'House of the Dragon'

Esta nueva producción tendrá detrás a George R. R. Martin, autor de los libros que han inspirado 'Juego de Tronos'; y contará con Ryan Condal, cuyo currículum incluye la serie 'Colony', y Miguel Sapochnik como 'showrunners'.

Está planteado que 'House of the Dragon' tenga diez episodios, según ha informado 'Page Six', y Condal será el principal guionista. Él se encargará de narrar la historia de los Targaryen, sus dragones y sus batallas 300 años antes de los acontecimientos de 'Juego de Tronos', basándose en el libro 'Fire & Blood'.

Todavía se desconoce la fecha de estreno.

La precuela cancelada

Naomi Watts iba a ser la protagonista de una precuela ambientada miles de años antes de los eventos que se cuentan en 'Juego de Tronos'. Esta iba a tener a Jane Goldman, guionista de películas como 'Stardust' o 'Kingsman: The Secret Service', como 'showrunner' de una ficción creada junto a George R. R. Martin.

Ha sido Goldman quien ha dado a conocer la cancelación de esta precuela inicial a través de correos electrónicos que ha enviado al equipo y reparto. Por el momento, HBO no ha confirmado la noticia. De todos los proyectos barajados para extender el mundo de 'Juego de Tronos', este era el que más lejos había llegado.

Junto a Watts también figuraban en el elenco actores como Miranda Richardson, Marquis Rodriguez, Naomi Ackie, Denise Gough, Josh Whitehouse, Ivanno Jeremiah o Jamie Campbell Bower.